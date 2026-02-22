ブンデスリーガ 25/26の第23節 ライプチヒとドルトムントの試合が、2月22日02:30にレッドブル・アレーナにて行われた。

ライプチヒはロムロ（FW）、ヤン・ディオマンデ（FW）、クリストフ・バウムガルトナー（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するドルトムントはセール・ギラシ（FW）、マクシミリアン・バイアー（FW）、マルセル・ザビッツァー（MF）らが先発に名を連ねた。

20分に試合が動く。ライプチヒのヤン・ディオマンデ（FW）のアシストからクリストフ・バウムガルトナー（MF）がゴールを決めてライプチヒが先制。

さらに39分ライプチヒが追加点。ダビト・ラウム（DF）のアシストからクリストフ・バウムガルトナー（MF）がゴールで2-0。さらにリードを広げる。

ここで前半が終了。2-0とライプチヒがリードしてハーフタイムを迎えた。

50分ドルトムントが得点。相手チーム選手のオウンゴールにより、2-1と、1点差に迫る。

64分、ドルトムントは同時に3人を交代。Reggiani Luca（DF）、フェリックス・ヌメチャ（MF）、マクシミリアン・バイアー（FW）に代わりヤン・コウト（DF）、カーニー・チュクエメカ（MF）、ユリアン・ブラント（MF）がピッチに入る。

65分、ライプチヒが選手交代を行う。ザベル・シュラーガー（MF）に代わりアントニオ・ヌサ（FW）が出場。なお、この交代は負傷によるものとみられる。

72分、ドルトムントが選手交代を行う。セール・ギラシ（FW）からファビオ・シルバ（FW）に交代した。

76分、ドルトムントが選手交代を行う。マルセル・ザビッツァー（MF）からカリム・アデイエミ（MF）に交代した。

81分、ライプチヒは同時に2人を交代。ブラジャン・グルーダ（MF）、リドル・バク（MF）に代わりエゼキエル・バンズィ（MF）、ベンヤミン・ヘンリヒス（DF）がピッチに入る。

82分、ライプチヒが選手交代を行う。ロムロ（FW）からコンラッド・ハーダー（FW）に交代した。

90+4分、ライプチヒが選手交代を行う。ヤン・ディオマンデ（FW）からマックス・フィンクグラフ（DF）に交代した。

その直後の90+5分ドルトムントが同点に追いつく。カリム・アデイエミ（MF）のアシストからファビオ・シルバ（FW）がゴールを決めて2-2。試合は振り出しに。

以降は試合は動かず、2-2で引き分けという結果になった。

なお、ライプチヒは30分にロムロ（FW）、41分にカステッロ・ルケバ（DF）、90+2分にダビト・ラウム（DF）に、またドルトムントは45+2分にラミ・ベンセバイニ（DF）、54分にReggiani Luca（DF）、69分にユリアン・リエルソン（DF）、78分にファビオ・シルバ（FW）にそれぞれイエローカードが出されている。

2026-02-22 04:50:41 更新