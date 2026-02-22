エールディヴィジ 25/26の第24節 PSVとヘーレンフェインの試合が、2月22日02:45にフィリップス・スタディオンにて行われた。

PSVはマイロン・ボアドゥ（FW）、イバン・ペリシッチ（FW）、イスマエル・サイバリ（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するヘーレンフェインはラッセ・ノルダス（FW）、ルカ・オイエン（FW）、リンゴ・メールフェルト（MF）らが先発に名を連ねた。

21分に試合が動く。ヘーレンフェインのリンゴ・メールフェルト（MF）のアシストからラッセ・ノルダス（FW）がゴールを決めてヘーレンフェインが先制。

しかし、45分PSVが同点に追いつく。ヨエイ・フェールマン（MF）のアシストからイバン・ペリシッチ（FW）がゴールを決めて1-1。試合は振り出しに。

ここで前半終了。1-1の同点でハーフタイムを迎えた。

PSVは後半の頭から選手交代。ヤレク・ガシオロウスキ（DF）からアルマンド・オビスポ（DF）に交代した。

48分PSVが逆転。パウル・ワナー（MF）のアシストからマイロン・ボアドゥ（FW）がゴールを決めて2-1と逆転する。

63分、ヘーレンフェインは同時に2人を交代。ラッセ・ノルダス（FW）、ルカ・オイエン（FW）に代わりディラン・ベンテ（FW）、マクサンス・リベラ（MF）がピッチに入る。

70分、ヘーレンフェインが選手交代を行う。リンゴ・メールフェルト（MF）からノラン・カウルテンス（MF）に交代した。

76分、PSVは同時に2人を交代。マイロン・ボアドゥ（FW）、ヨエイ・フェールマン（MF）に代わりリカード・ペピ（FW）、アナス・サラーエディン（DF）がピッチに入る。

87分、PSVが選手交代を行う。デニス・マン（FW）からエスミール・バジャラクタレビッチ（MF）に交代した。

87分、ヘーレンフェインが選手交代を行う。フリスティアン・ペトロフ（DF）からバシリオス・ザガリティス（DF）に交代した。

その直後の87分PSVに貴重な追加点が入る。イスマエル・サイバリ（MF）のアシストからリカード・ペピ（FW）がゴールを決めて3-1。2点差に広げる。

その後もPSVの選手交代が行われたがそのまま試合終了。PSVが3-1で勝利した。

なお、PSVは29分にデニス・マン（FW）、80分にアナス・サラーエディン（DF）に、またヘーレンフェインは67分にリンゴ・メールフェルト（MF）にそれぞれイエローカードが出されている。

2026-02-22 04:51:05 更新