エールディヴィジ 25/26 第24節 PSV vs ヘーレンフェイン 試合結果
エールディヴィジ 25/26の第24節 PSVとヘーレンフェインの試合が、2月22日02:45にフィリップス・スタディオンにて行われた。
PSVはマイロン・ボアドゥ（FW）、イバン・ペリシッチ（FW）、イスマエル・サイバリ（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するヘーレンフェインはラッセ・ノルダス（FW）、ルカ・オイエン（FW）、リンゴ・メールフェルト（MF）らが先発に名を連ねた。
21分に試合が動く。ヘーレンフェインのリンゴ・メールフェルト（MF）のアシストからラッセ・ノルダス（FW）がゴールを決めてヘーレンフェインが先制。
しかし、45分PSVが同点に追いつく。ヨエイ・フェールマン（MF）のアシストからイバン・ペリシッチ（FW）がゴールを決めて1-1。試合は振り出しに。
ここで前半終了。1-1の同点でハーフタイムを迎えた。
PSVは後半の頭から選手交代。ヤレク・ガシオロウスキ（DF）からアルマンド・オビスポ（DF）に交代した。
48分PSVが逆転。パウル・ワナー（MF）のアシストからマイロン・ボアドゥ（FW）がゴールを決めて2-1と逆転する。
63分、ヘーレンフェインは同時に2人を交代。ラッセ・ノルダス（FW）、ルカ・オイエン（FW）に代わりディラン・ベンテ（FW）、マクサンス・リベラ（MF）がピッチに入る。
70分、ヘーレンフェインが選手交代を行う。リンゴ・メールフェルト（MF）からノラン・カウルテンス（MF）に交代した。
76分、PSVは同時に2人を交代。マイロン・ボアドゥ（FW）、ヨエイ・フェールマン（MF）に代わりリカード・ペピ（FW）、アナス・サラーエディン（DF）がピッチに入る。
87分、PSVが選手交代を行う。デニス・マン（FW）からエスミール・バジャラクタレビッチ（MF）に交代した。
87分、ヘーレンフェインが選手交代を行う。フリスティアン・ペトロフ（DF）からバシリオス・ザガリティス（DF）に交代した。
その直後の87分PSVに貴重な追加点が入る。イスマエル・サイバリ（MF）のアシストからリカード・ペピ（FW）がゴールを決めて3-1。2点差に広げる。
その後もPSVの選手交代が行われたがそのまま試合終了。PSVが3-1で勝利した。
なお、PSVは29分にデニス・マン（FW）、80分にアナス・サラーエディン（DF）に、またヘーレンフェインは67分にリンゴ・メールフェルト（MF）にそれぞれイエローカードが出されている。
2026-02-22 04:51:05 更新