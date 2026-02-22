チェルシーは序盤にJ・ペドロが先制弾も…後半ATに痛恨失点、降格圏のバーンリーとドロー

⚽️幸先よすぎる先制スタート⚽️ カイセドの完璧なスルーパスを ネトが折り返し 最後は #ジョアン・ペドロ が 身体を投げ出しゴールに捩じ込む🥅 🏆 プレミアリーグ第27節 ⚔️ チェルシー v バーンリー ☞ https://t.co/BtDrXCPeWk pic.twitter.com/PXwv38saHX

終了間際になんと同点🌟



ウォードプラウズのCKに完璧に合わせた#フレミング のゴールで

1人多いバーンリーが勝ち点1をもぎ取る👀



🏆 プレミアリーグ第27節

⚔️ チェルシー v バーンリー

☞ https://t.co/BtDrXCPeWk pic.twitter.com/nbMn0kF14B