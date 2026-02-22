◇ミラノ・コルティナ冬季五輪 女子1500メートル（2026年2月20日 ミラノ・スピードスケート競技場）

女子1500メートルで2大会連続銀メダルの高木美帆（31＝TOKIOインカラミ）は1分54秒86で6位に終わり、本命種目で悲願の金メダル獲得はならなかった。500メートル、1000メートル、団体追い抜きで銅を獲得し、夏冬通じ日本女子最多の通算メダル数を10とし、4度目の五輪を終えた。佐藤綾乃（29＝ANA）は22位、堀川桃香（22＝富士急）は26位。22日夜（日本時間23日未明）にベローナ市街の円形闘技場で閉会式が行われ、17日間の祭典は閉幕する。

人前で泣かない高木が泣いた。最後のレースを終え、オランダ人のヨハン・デビット・コーチに抱きしめられると涙が止まらなかった。表彰台にも届かない6位。レース直後は硬い表情でぼうぜんとなった。「挑戦は終わったんだな。この結果で終わったんだな、と」。

金メダルだけを狙った1500メートル。鋭く飛び出した。「純粋に攻めていきたい気持ちで挑んだ。勝ちたいから」。1100メートルまでは全体2位。だが最後に伸びを欠き、ラスト1周で失速。息が上がり動きが乱れていることも自覚した。「ほぼ無心。少しでも速くゴールしたい」。だが全身全霊の滑りもむなしく順位を落とした。

北京五輪後、悩んだ末に現役を続行。世界記録を持ちながら五輪での金メダルがない1500メートルの頂点を見据え、自ら「チーム・ゴールド」を立ち上げた。資金、運営面も任され、競技面では新たなブレードを試行錯誤した。今季序盤は不調に陥り「よく頑張ったなと思う局面が結構あった。でも、頑張った、で終わらせたくない気持ちもあった」と振り返った。

15歳で10年バンクーバー大会に初出場。世界に打ちのめされた帰国後、周囲からは当時38歳の岡崎朋美を引き合いに「岡崎さんくらいまで頑張らなきゃ」と励まされた。「そこまではやりません」と苦笑いで首を横に振り、高校でやめようと本気で思った。当時を振り返り「今の姿は想像はできていなかった」と明かす。

それでも競技にのめり込んだ。高校時代は一般競技者の3倍となる年間60レースを消化。制止する指導者たちを振り切り「今のうちにやっとかないと駄目」と試合に出続けた。当時から意識したのが長距離と短距離の選手が競い合う、後に本職となる1500メートルだった。悲願の金メダルを手にすることはできなかったが、今大会3つのメダルを積み上げた。ミラノのリンクに一礼した高木は言った。「充実した4年間を過ごせた」。その功績や挑戦が色あせることはない。

《一夜明け会見で思い語る》高木は1500メートルから一夜明けた21日にミラノ市内で会見し、今後の競技生活について「未定」と明かした。毎大会を集大成と捉え「全てを出し切るためにこれが最後だと思って挑んでいる」とし「シーズンが終わってからゆっくり考え、その時に思う気持ちを大事にしようと思っている。それを考える余裕はない」と現状の思いを語った。3月5日開幕の世界選手権オールラウンド部門（オランダ）には出場予定。現在の心境は「誇りに思う気持ちもあれば、最後に思い描く滑りで終えなかった思いもある。揺れる感情の中で今、時間を過ごしている」と話した。