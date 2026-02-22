J2新潟は22日に敵地で讃岐と対戦する。開幕から2試合を終えて1得点と攻撃陣は物足りなさが残るが、アンカーのMF新井泰貴（28）は鋭いパスでアシストを狙うなどゴールに向かう意識をより高める意向。0―4で完敗した前節の徳島戦の悪い印象を、快勝で払拭する。

讃岐戦へ向けて宮崎市内で最終調整を行った21日の練習後、新井は高まっている攻撃への意識を口にした。「チームとしてゴールに向かっていくベクトルを出すのが大事。その中で自分もゴールに向かうプレーをもっと増やしたい」。得点量産に一役買うつもりだ。

開幕2連勝を狙いながら0―4で敗れた徳島戦の反省を生かす。「ポゼッションは65％だけど、全く意味がないと改めて感じた」と船越優蔵監督は振り返る。得点し、勝つために今週は縦への意識をより強めて練習。そんな意図を理解する新井には相手の背後を狙うイメージがある。前節の後半29分、中盤で奪ったボールをダイレクトで最終ラインの裏にパスを送り、若月のシュートを演出。5バックでブロックをつくる讃岐にも有効だ。

開幕から2試合連続で先発出場しており「攻守において、常に顔を出し続けるところは意識している」と責任感を示す。特に中盤の底で相手の攻撃の起点をつぶしたり、リスク管理したりと、昨季よりも強度が増した守備で貢献。ただ、目指しているのはさらに上のプレーだ。

「チームが得点できる形を増やしていけるように仕事、役割を整理してピッチに立ちたい」と新井。攻守で勝利に貢献する。（西巻 賢介）