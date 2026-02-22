【だから元気!】著名人に健康や元気の秘訣（ひけつ）を語ってもらう企画「だから元気！」。今回は音楽プロデューサーで、編曲家の武部聡志さん（69）です。松任谷由実（72）のコンサートツアーやフジテレビ音楽特番「FNS歌謡祭」をはじめ、多くのステージや音楽監督を務め、キーボード奏者としても活躍。長く日本の音楽シーンを支えてきた中心人物の一人です。“生涯音楽家”を貫くために60歳から始めたのが「ウオーキング」でした。（構成・高原 俊太）

朝食後に30分。必ず歩くことが一日の始まりです。決まったコースはないですが、近くにある神社で手を合わせることが定番です。

歩き始めたのは60歳を過ぎてから。健康診断でお医者さんに“いろんな数値が高い！とにかく歩け！”ってハッパをかけられたのがきっかけ。尿酸値やコレステロール、血圧…年齢を重ねると気を付けていてもやっぱり数値は上がってくるもので、しっかりとした食事で栄養を取った後に消費して健康を維持しています。

毎朝の行動もルーティン化されてきました。ご飯を食べて、ウオーキングして、入浴してからストレッチ。身支度や仕事のメールを返すといった3時間がきっちり整うことで、いろんなことにフレッシュな気持ちで臨めるようになった。夜もしっかり寝るようになったし、数値も下がっていいことずくめです。

歩く時は音楽を聴かずに街の音を聞くようにしています。聴き始めちゃうと“ここのコード進行は？楽器はこれかな？”って分析しちゃうから。いわゆる職業病ですね。

朝だけじゃなくて、夜も歩くんですよ。1983年から今もユーミンの全国ツアーの音楽監督を務めているので、各地の打ち上げ後に歩いてます。酔いざましとしてだいたい2〜3キロ。若い頃はホテルと会場の往復だったけど、街の魅力に気づけてより好きになりましたね。

特に最近だと、鹿児島県の桜島の景色は素晴らしかったな。いつもホテルの窓から見ていたものが、川沿いや遊歩道を歩いているとどんどん大きく見えてくるのは気持ち良かったですね。あとは金沢で見た武家屋敷跡。車で通る時には気づけないものをじっくりと見て、歴史的な背景を知ることができて楽しかったですね。

そもそも若い頃は凄く忙しくて歩く余裕もなくて、仕事に追われて殺伐とした気持ちになっていた。季節の移ろいや時間の流れ…いろんなものに鈍感になっていたけど、歩き出してから敏感になったし、精神的にも身体的にも余裕が出てくるんですよね。

音楽はずっと、死ぬまで続けていきたい。普通の職業みたいに定年や引退はなくて、やりたいところまで突き詰めていけますから。それに年を取ったからこそできる表現が必ずあって、老化はネガティブではなくポジティブなことだと思っています。いろんな経験を積んだからこそ、20歳では出せなかった音が80歳になったらできるということはあると思う。

先輩でもあり、仲間でもあるTHE ALFEEの高見沢（俊彦）が言ってました。“70歳を過ぎたらもっと楽しくできるよ”って。彼には60歳を迎える前にも言われていたんです。還暦を超えたら勝手にゴールした気分になると思っていたけど、そんなことを言われたのがうれしかったしまさしくその通りに楽しい日々なんですよね。ユーミンもそうだし、先を走っている先輩や仲間とともに音を楽しむという言葉通り、音楽をやっていきたいですね。

≪ジブリ作品の素晴らしさを≫プロデュースを務めたスタジオジブリのトリビュートアルバム第2弾「ジブリをうたう その2」が25日に発売される。「ジブリ作品は世界的にも評価されている日本のカルチャーだからこそ、映画だけじゃなく付随する音楽の素晴らしさを改めて知ってほしい」と込めた思いを明かす。「やさしさに包まれたなら」を乃木坂46の小川彩（18）と奥田いろは（20）、「いつも何度でも」を薬師丸ひろ子（61）が歌唱。総勢13組が参加する。また、トリビュートライブを来月13日に東京国際フォーラムで、同20日にはグランキューブ大阪で開催する。

◇武部 聡志（たけべ・さとし）1957年（昭32）2月12日生まれ、東京都出身の69歳。75年に国立音楽大に進学し、在学中から編曲家として活動。88年に初のオリジナルアルバム「Clara」を発売。音楽プロデューサーとしても活動し、大黒摩季や今井美樹をはじめ、一青窈らを手がける。