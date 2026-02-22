法の支配と民主主義を軽んじるトランプ米大統領の政治手法に対し、司法が「待った」をかける重い判断だ。

看板の高関税政策にも大きな打撃を与えることになろう。

米連邦最高裁判所は２０日、政府が世界各国・地域を対象に課した相互関税などについて「大統領に発動権限はない」とし、違法とする判決を出した。判事９人中、６人が支持し、３人が反対した。

相互関税は国際緊急経済権限法（ＩＥＥＰＡ）に基づいて発動された。安全保障や外交、経済に「異例かつ重大な脅威」がある場合、緊急事態宣言の下で、即座に輸出入に制限を課せる法律だ。

北朝鮮やイランなどへの経済制裁に適用してきた経緯がある。

判決は憲法上、関税を課す権限は議会にあり、議会承認がないままの関税発動は、この法律の大統領権限を逸脱したと判断した。

米国は建国以来、司法、立法、行政の三権分立を徹底し、互いにけん制しあうことで専制政治に陥るのを防いできた。

こうした民主主義の基本原則を侵すことは許されない。判決は米民主主義が現在も辛うじて機能していることを示したと言える。

第２次トランプ政権の専横は目に余る。政敵への報復的な刑事捜査や強硬な移民政策などで、分断は深まるばかりだ。上下両院で与党共和党が多数を占める議会も、けん制機能を果たしていない。

トランプ氏は判決後に記者会見し、判決を支持した判事を「わが国の恥」「愚か者」などと罵倒した。司法を軽視し、法の支配を蔑（ないがし）ろにする発言や振る舞いは、異常というほかない。

米政府は代替手段として、別の法律に基づき、各国・地域を対象に改めて１０％の追加関税を課すことを決めた。２４日から発動し、１５０日間の暫定措置となる。

これまでに徴収した関税を還付するのかどうか。様々な混乱が予想される中で、新たな追加関税を課すのは、あまりに拙速だ。世界経済の不透明感も強まろう。

製造業の国内回帰や貿易赤字の削減がトランプ氏の高関税政策の狙いだが、その効果は、いまだ明確ではない。自由貿易体制を揺るがしてきた高関税政策を再考すべきではないか。

一方、日本は、米側が相互関税などの関税率を引き下げる代わりに５５００億ドル（約８５兆円）の対米投資を約束し、第１弾も合意した。関税問題とは切り離し、互恵的な経済協力の観点から、採算性の確保を徹底して推進したい。