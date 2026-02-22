海外との行き来が活発になった今、危険な感染症がいつ国内に流入してもおかしくない。

新型コロナウイルスの感染拡大を経験し、多くの人が痛感したはずだ。

エボラ出血熱など致死率の高い感染症の場合、治療や感染防止の態勢の整備は特に重要になる。患者が確認された時に混乱しないよう備えることが欠かせない。

感染症法は、エボラ出血熱をはじめ危険性の高い病気を「１類感染症」に分類している。１類の患者が発生した場合、国や都道府県があらかじめ指定した医療機関が受け入れることになっている。

該当する病院は全国に５８施設あり、地域の中核を担う大学病院や公立病院が選ばれている。

ところが、読売新聞が５８施設を対象に実施した調査では、設備や人員が不十分だと回答した病院が７割を超えた。しかも４割が十分な治療ができないと答えた。主な理由としては、施設の老朽化や専門医の不在などが挙がった。

各地の感染症対策の要として心もとない。このままでは緊急時に対応できるのか心配になる。

回答した病院のうち、例えば岡山大学病院では、専用の病室は用意しているものの、部屋が狭いため重症者の治療に使う医療機器を入れるのは難しいという。

患者を病室に運ぶ際、他の入院患者と同じエレベーターを使うしかないという問題もある。

国は、指定医療機関が受け入れ態勢を整える場合、施設整備などの補助金制度を設けている。だが、補助金の半額は県が負担する仕組みとなっているため、県側が二の足を踏むケースもあるようで、思うように活用が進んでいない。

感染症の専門医を確保できないところも少なくない。

一方、指定病院からは、専用の病床を常に空けておかなければならないことに疑問の声も出ている。普段使用している病床を、有事には速やかに転用する方法も検討に値しよう。

国や自治体は、医療機関任せにせず、現場の実態を調べて課題を整理する必要がある。

１類感染症に対応する病院は現在、各都道府県に最低１か所指定されている。ただ、一つの施設だけで危険な感染症に対応するのは難しい場合もあるだろう。

自治体の垣根を越え、地域のブロックごとに拠点となる施設を決め、広域で連携する体制をつくってはどうか。平時から施設間で意見交換し、緊急時に人材を派遣し合う仕組みも整えておきたい。