¡Ú£×£×£Å¡Û¥¸¥å¥ê¥¢¡¡¥¤¥è¡¦¥¹¥«¥¤Àï¤«¤é°ìÅ¾¡Ä£²»þ´Ö¸å¤Ë¥ê¥¢¡¦¥ê¥×¥ê¡¼Àï¤ËÊÑ¹¹¤ÇÌµÇ°È¿Â§Éé¤±
¡¡ÊÆ¹ñ¡¦£×£×£Å¤Î½÷»ÒÀïÀþ¤¬¡¢¥×¥í¥ì¥¹¤Îº×Åµ¡Ö¥ì¥Ã¥¹¥ë¥Þ¥Ë¥¢£´£²¡×¡Ê£´·î£±£¸¡¢£±£¹Æü¡¢¥Í¥Ð¥À½£¥é¥¹¥Ù¥¬¥¹¡Ë¤Ø¸þ¤±¤Æ¡¢¤Þ¤¹¤Þ¤¹¥Ò¡¼¥È¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¿¡£
¡¡¥ê¥¢¡¦¥ê¥×¥ê¡¼¤È¤Î¥³¥ó¥Ó¡Ö¥ê¥è¡×¤Ç£×£×£Å½÷»Ò¥¿¥Ã¥°²¦ºÂ¤òÊÝ»ý¤¹¤ë¥¤¥è¡¦¥¹¥«¥¤¤Ï¡¢Àè½µ¤Î¥¹¥Þ¥Ã¥¯¥À¥¦¥ó¤Ç¥Ê¥¤¥¢¡¦¥¸¥ã¥Ã¥¯¥¹¡õ¥é¥Ã¥·¥å¡¦¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤ÎÄ©Àï¤ò¼õ¤±¤¿¤¬¡¢ÉÔ²Ä²ò¤Ê¥Î¡¼¥³¥ó¥Æ¥¹¥ÈºÛÄê¤ÇËÉ±Ò¡£»î¹ç¸å¤Ï½÷»Ò£Õ£Ó²¦¼Ô¥¸¥å¥ê¥¢¡õ¥¥¢¥Ê¡¦¥¸¥§¡¼¥à¥º¤ÈÀåÀï¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥¤¥è¤Ï¡Ö½÷»Ò£Õ£Ó²¦ºÂ¤òÃ¥¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤ó¤À¤è¡×¤È¥¸¥å¥ê¥¢¤òÄ©È¯¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤ò¼õ¤±¤Æ£²£°Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£²£±Æü¡Ë¤Î¥¹¥Þ¥Ã¥¯¥À¥¦¥ó¡Ê¥Õ¥í¥ê¥À½£¥Õ¥©¡¼¥È¥í¡¼¥À¡¼¥Ç¡¼¥ë¡Ë¤Ç¤Ï¡¢¥¤¥è vs ¥¸¥å¥ê¥¢¤Î°ìµ³ÂÇ¤Á¼Â¸½¤¬¸ø¼°£Ø¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ÇÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£ÏÂÀ½¥¹¡¼¥Ñ¥¹¥¿¡¼²¦¼ÔÆ±»Î¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¤¬¡¢£²»þ´Ö¸å¤Ë¤Ï¥ê¥¢ vs ¥¸¥å¥ê¥¢¤Î¥·¥ó¥°¥ëÀï¤ËÆÍÇ¡ÊÑ¹¹¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤µ¤é¤ËÍè½µ¤Î¥¹¥Þ¥Ã¥¯¥À¥¦¥ó¤Ç¡Ö¥ê¥è¡×¡¡vs ¥Ê¥¤¥¢¡õ¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤ÎºÆÀï¤â·èÄê¤·¡¢³ÆÁª¼ê¤Î»×ÏÇ¤¬¿åÌÌ²¼¤Ç¤âº®¤È¤ó¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º×Åµ¤Ç¤ÎºÇ¹âÊö²¦ºÂÄ©Àï¸¢¤¬¤«¤«¤ë£Ð£Ì£Å¡Ö¥¨¥ê¥ß¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¥Á¥§¥ó¥Ð¡¼¡×¡Ê£²£¸Æü¡á£³·î£±Æü¡¢¥¤¥ê¥Î¥¤½£¥·¥«¥´¡Ë¤Î¥Á¥§¥ó¥Ð¡¼Àï¤Ë¥ê¥¢¤Ï½Ð¾ì¤ò·è¤á¤ë¤â¡¢¥¸¥å¥ê¥¢¤ÏÍ½Áª¤ÇÇÔÂà¡£¤³¤ÎÆü¤Ï¥¸¥å¥ê¥¢¤ÎÁêËÀ¥¥¢¥Ê¤¬¡¢¥·¥ã¡¼¥í¥Ã¥È¡¦¥Õ¥ì¥¢¡¼¡¢¥Ê¥¤¥¢¤ÎÂçÊª£²¿Í¤È¤Î£³£×£Á£ÙÀï¤Çà¶âÀ±á¤òµó¤²¡¢¥Á¥§¥ó¥Ð¡¼Àï¤Ë¶ð¤ò¿Ê¤á¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¥ê¥¢¤È¥¤¥è¤Ï¼«¿®Ëþ¡¹¤Ç¡¢Íè½µ¤Î¥Ê¥¤¥¢¡õ¥é¥Ã¥·¥å¤È¤ÎºÆÀï¤Ë¤â¡ÖÃ¯¤â¾¡¤Æ¤ëÁê¼ê¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¤È¸À¤¤ÀÚ¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¸¥å¥ê¥¢¤Ï¥ê¥¢¤È¤Î°ìµ³ÂÇ¤Á¤Ç½øÈ×¤«¤é¥ß¥µ¥¤¥ë¥¥Ã¥¯¤ò¤Ö¤Á¹þ¤ß¡¢¾ì³°Àï¤Ç¤Ï¥·¥ó¥°¥ë¥É¥í¥Ã¥×¥¥Ã¥¯¤Ç¥ê¥¢¤ÎÆ¬¤òÅ´³¬ÃÊ¤ËÂÇ¤Á¤Ä¤±¤ë¡£¥°¥é¥ó¥É¤Ç¤â°µÅÝ¤·¤Æ¥¸¥å¥ê¥¢¤ÎÌÔ¹¶¤¬Â³¤¯Ãæ¡¢´Ñ½°¤Î¥Á¥ã¥ó¥È¤òÍá¤Ó¤Æ¥ê¥¢¤¬µÕ½±¡£¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ç¤Î¹¶ËÉ¤òÀ©¤·¡¢¸ª¼Ö¤ÎÂÎÀª¤«¤é¥¸¥å¥ê¥¢¤Î´éÌÌ¤ò¥Þ¥Ã¥È¤ËÃ¡¤¤Ä¤±¤ë¡£¤À¤¬¡¢¥¸¥å¥ê¥¢¤â¥ê¥Ã¥×¥¿¥¤¥É¤ò¤«¤ï¤·¤Æ¥¢¥ê¥Ù¥Ç¥ë¥Á¤À¡£¤È¤É¤á¤Î¥Î¡¼¥¶¥ó¥é¥¤¥È¥Ü¥à¤Ï¤«¤ï¤µ¤ì¡¢¥ê¥¢¤ÎÉ¬»¦¥ê¥Ã¥×¥¿¥¤¥É¤ÎÂÎÀª¤ËÊá¤é¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡¤È¤³¤í¤¬¡Ä¥Ê¥¤¥¢¤È¥é¥Ã¥·¥å¤¬ÍðÆþ¡£¥é¥Ã¥·¥å¤¬¥ê¥¢¤Ë¥Ó¥Ã¥°¥Ö¡¼¥Ä¤òÊü¤Ä¤È¡¢¥´¥ó¥°¤¬ÌÄ¤é¤µ¤ì¤¿¡£»î¹ç¤Ï¥ê¥¢¤ÎÈ¿Â§¾¡¤Á¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢µðÂÎ¤ÎÄ©Àï¼Ô¥³¥ó¥Ó¤Ï¥ê¥¢¤ò¥Ü¥³¥Ü¥³¤Ë¤·¤¿¡£¤³¤³¤Ç¥¤¥è¤¬Áö¤Ã¤ÆÅÐ¾ì¡£¥Ê¥¤¥¢¤ò¾ì³°¤ËÍî¤È¤·¡¢¥é¥Ã¥·¥å¤Ë¤Ï¾¸Äì¥¢¥Ã¥Ñ¡¼¤ò¸«Éñ¤Ã¤Æ¥ê¥¢¤òµß½Ð¤·¤¿¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¥¸¥å¥ê¥¢¤ÏÇ¼ÆÀ¤¬¤¤¤«¤Ê¤¤¡£¥í¥Ã¥«¡¼¥ë¡¼¥à¤Ç¥·¥ã¡¼¥í¥Ã¥È¤È¥¢¥ì¥¯¥µ¡¦¥Ö¥ê¥¹¤¬ÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ë³ä¤ê¹þ¤ß¡¢¡Ö¥¢¡¼¥Ã¡ª¡¡²¿¤Ä¤Ã¤¿¡¢¤ªÁ°¡¢¤³¤Î¥ä¥í¡¼¡ª¡¡¤ª¤¤¡ª¡×¤È¤ï¤á¤»¶¤é¤·¡¢¥¥¢¥Ê¤ËÏ¢¤ì¤Æ¤¤¤«¤ì¤¿¡£
¡¡¥¤¥è¤ÏÍè½µ¤Î¥í¥¦¤Ç¥Á¥§¥ó¥Ð¡¼ÀïÍ½Áª¤ËÎ×¤à¡£²Ì¤¿¤·¤Æ¥¤¥è¤È¥¢¥¹¥«¤Îº×Åµ¥í¡¼¥É¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î¤«¡©
¡¡¤³¤ÎÆü¤Î¥¹¥Þ¥Ã¥¯¥À¥¦¥ó¤Ï¡Ö£Á£Â£Å£Í£Á¡×¤Ë¤ÆÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£