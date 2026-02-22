「気づいたら完売」となる前に！【SHOO・LA・RUE】40・50代が狙いたい「最旬アウター」

これからアウターを新調するなら、厚手のコートではなく、春まで着回せるアイテムが狙い目。今回は【SHOO・LA・RUE（シューラルー）】から、ミドル世代が狙いたい「最旬アウター」をピックアップします。トレンドコーデが即完成するデニムジャケットや、可愛いもかっこいいも備わったマウンテンパーカーなどが登場。ミドル世代のワードローブの1軍になりそうな注目のアウターをご紹介します。

今すぐ使えて春まで着回せる最旬デニムジャケット

【SHOO・LA・RUE】「ゆったりシルエットで大人カジュアル ゆるGジャン」\5,989（税込）

世界的ビッグトレンドが続いているデニムアイテム。程よくゆとりのあるシルエットが特徴のデニムジャケットは、こなれ感のある最旬コーデを楽しみたいミドル世代にうってつけ。スッキリ見えする着丈で、カジュアルすぎず大人っぽくキレイめに着こなしやすいのも魅力です。寒さが厳しい日はコートを重ねて。暖かくなれば、デニムジャケットが主役のコーデを楽しめます。ヴィンテージ感のあるインディゴブルーなど、全3色展開。