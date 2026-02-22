３月に行われるワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）の日本代表に選出されていたパドレス・松井裕樹投手（３０）が左脚付け根の張りのため、出場辞退を申し入れたことが２１日、分かった。西武・平良海馬投手（２６）、阪神・石井大智投手（２８）に次いで３人目となる救援陣辞退のアクシデント。中日・金丸夢斗投手（２３）が追加招集の最有力候補とみられる。

パドレス・松井の出場辞退によって救援陣の台所事情がさらに厳しくなった。９回を任せる予定だった西武・平良と阪神・石井に続くセットアッパー候補がいなくなったことで「勝利の方程式」の構築は困難な状況に陥った。

井端監督は石井が辞退した段階で投手起用について「７、８回ぐらいまで」を先発型の３投手でつなぎ、最終回を救援のスペシャリストに託すプランを明かしていた。

２年連続でメジャー６０登板を果たしたブルペンリーダーが不在となり、所属チームで救援を務めるのは巨人・大勢、ソフトバンク・松本、楽天・藤平の３人のみ。この中から今後の実戦での結果や状態を見極めて抑えに据えるか、試合ごとに“日替わり守護神”でしのぐ可能性も十分考えられる。

一方で、フォークなど落ち球もある日本ハム・北山をクローザーに置く“ウルトラＣ”プランも検討されており、起用法に注目が集まりそうだ。