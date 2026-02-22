◆オープン戦 巨人１―３ヤクルト（２１日・那覇）

オープン戦が２１日、沖縄県内の４試合で開幕した。巨人・山崎伊織投手（２７）はヤクルト戦（那覇）に先発し、２回２奪三振無失点と好投した。初回に２安打を浴びるも抜群の修正力を発揮。最速１４９キロを計測した直球を軸に、２回はわずか９球で３者凡退に封じた。昨季チームトップ１１勝を挙げ、開幕投手の筆頭候補に挙がる右腕が今季初実戦で万全発進した。オープン戦は３月２２日で終了。セ・パ両リーグの公式戦は同２７日に開幕する。

右脚を強く蹴り上げてフィニッシュした。２回１死。山崎は内角高め１４９キロで古賀に手を出させた。貫禄すら漂う３球三振。最後は武岡もインサイドの直球で詰まらせて一ゴロに封じた。ＯＰ戦の開幕投手を託され２回２Ｋ０封。「ゼロで終わったので。２イニング目はしっかり落ち着いて投げられたと思う」と黒のグラブをポンとたたいた。

さすがのマウンドさばきだった。初回から連打で１死一、二塁のピンチを招くも後続を見逃し三振と中飛。「もちろんピンチは好きじゃないけど、ランナー出てからの、実戦でしか投げられない感覚もある」と得点圏でギアチェンジした。２３球を要した滑り出しから一転、２回は９球でピシャリ。杉内投手チーフコーチも「投げながら修正できる投手なので」と３年連続２ケタ勝利の右腕を称賛した。

コンビで“裏テーマ”も遂行していた。今季初実戦の捕手は、昨季１１勝中、９勝でバッテリーを組んだ甲斐。オフから平均球速アップに取り組み、自身では直球をテーマにマウンドへと上がったが、初回終了後に「課題を試合で修正していこう」と、助言された。課題とは今キャンプで納得のいく軌道を出せていなかったスライダー、カットボールのこと。それを２回から多投し実戦で磨いた。女房役も「伊織らしさのある投球。伊織だからこそできること」と短時間で修正する能力に改めてうなった。

成績だけでなく行動もエースと呼ぶにふさわしくなってきた。前日２０日の練習後。登板を翌日に控える先発としては異例の“居残り指導”を行っていた。日本ハムから加入した松浦にロッカールームで変化球について質問されると「キャッチボール行くか！」と後輩を連れて屋内へ。自身の最終調整は終わっていた中で、１球ごとに助言を送った。その行動に松浦も「本当いい時間になりました」と感激。投手陣全体を思う気持ちが自然とにじみ出た。

開幕投手の最有力候補であり、阿部監督も「候補であることは間違いないので。本人もそう思ってやってくれていると思う」と期待を寄せる６年目。昨年のＯＰ戦は５戦防御率６・４８と苦しんだだけに「見てるほうも結果が出たほうが使いやすいと思うし、今年はいいパフォーマンスでいけたら」と背番号１９。万全の３２球で、今年は一味違うと示した。（堀内 啓太）

◆高木豊Ｐｏｉｎｔ

山崎は立ち上がりに少し制球が甘くなったが、２回は修正し、コースに投げ分けてしっかりした投球を見せてくれた。相手が勝手にシュートを意識してくれて、ピッチングが楽になっているよね。プレートさばきにも貫禄が見えたし、このままほうっておいても大丈夫。エースと表現していい、頼もしい存在だよ。（スポーツ報知評論家・高木 豊）