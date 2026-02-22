ＶＴｕｂｅｒの星街すいせいが２１日、神奈川・Ｋアリーナ横浜でソロライブ「Ｈｏｓｈｉｍａｃｈｉ Ｓｕｉｓｅｉ Ｌｉｖｅ “ＳｕｐｅｒＮｏｖａ：ＲＥＢＯＯＴ”」を開催した。昨年２月に行った日本武道館公演の「再演」と銘打ち、全１９曲を熱唱。満員のファンを魅了し、同年発売したアルバム「新星目録」のＬＰ（レコード）盤を３月１８日に発売することも決まった。

度肝を抜くステージを見せつけた。冒頭、大ヒット曲「ビビデバ」とともに姿を見せた場所は、ステージではなくトロッコ。ＶＴｕｂｅｒとしては異例の登場に「皆さん、ビックリしたんじゃないですか？」と笑い、アリーナ席を１周しながらファンの至近距離に迫った。

この日も持ち前の歌唱力を響かせ、高度な振り付けで昨年から励むダンスレッスンの成果を発揮。目でも耳でも楽しめるパフォーマンスで客席のボルテージを押し上げ、「良い熱量！」と喜びを爆発させた。

２０２５年はデビュー以来の目標だった武道館公演を実現させ、世界的経済誌「Ｆｏｒｂｅｓ ＪＡＰＡＮ」の「世界を変える３０歳未満３０人」にも選出された。以前から夢に掲げる「先入観がなくなるくらい、ＶＴｕｂｅｒが世の中に浸透する時代」へ着実に近づいている。

その夢をさらにたぐり寄せるために、今は東京ドーム公演が目標。「これからもこの景色とともに歩んでいきます」と誓った。時代の先駆者は、この先も革命を起こし続けていく。

星街は、３月１８日発売のアルバム「新星目録」のＬＰ盤について「イラストが大きくドンと出ていますし、コレクションとしても素晴らしい作品になっている。ちゃんと音にもこだわっているので、聴ける環境がある方は聴いていただきたいです」とＰＲした。

同アルバムには、大ヒット曲「ビビデバ」など曲を収録。「『革命』をコンセプトに作った。強い意味を持つものばかりじゃなくて、例えば、朝が苦手な私が、朝早く起きることだけでも自分にとっての革命だったりする。小さな一歩も大きな意味があるんだよ、ということを伝えられたら」と願いを込めた。

ＬＰ盤に合わせてマスタリングを実施。液体が飛び散ったようなスプラッターデザインを用いて、目でも楽しめるように工夫しているといい、「お手に取ってその迫力を感じてもらえたら」と呼び掛けた。

◆星街 すいせい（ほしまち・すいせい）２０１８年３月２２日、デビュー。１９年、ＶＴｕｂｅｒ事務所「ホロライブプロダクション」に所属。２１年６月、ＹｏｕＴｕｂｅチャンネル登録者数が１００万人突破。２４年、３月にリリースした「ビビデバ」のミュージックビデオがＹｏｕＴｕｂｅ上で１億回再生突破。愛称・すいちゃん。