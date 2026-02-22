阪神は２１日、石井大智投手（２８）が大阪府内の病院で左アキレスけん断裂縫合術を受け、２０日に退院したと発表した。一般的に競技復帰まで６か月とされるが、右投手にとって投球時に強く踏み込む左足だけに、今季中の復帰は厳しい状況。石井は球団を通じたコメントに無念さをにじませた。

「侍ジャパンに選出してくださった井端監督をはじめ、関係者の皆様とファンの皆様の期待に応えられなかったこと、追加招集となった選手（西武・隅田）に難しい調整で負担をかけてしまったこと、そしてタイガースの２０２６年シーズンを開幕から戦えなくなってしまったこと、申し訳ない気持ちです」

悪夢は１１日に行われた沖縄・宜野座キャンプの紅白戦での登板。無死一、二塁で右前打を浴び、本塁後方へのカバーに入った際に負傷した。翌１２日に球団は「左アキレスけん損傷」と診断されたと広義の意味合いで発表をしたが、詳細は断裂という重傷。勝ちパターンを担うはずだったＷＢＣ日本代表も辞退した。今後は兵庫・尼崎の２軍施設でリハビリを開始する。

「侍ジャパンのＷＢＣ連覇、阪神タイガースのリーグ優勝、そして皆様の健康を心から願っています。自分としても、これから長いリハビリになりますが、最善を尽くし、また満員の甲子園球場で良いパフォーマンスを出せるように努力していきますので、引き続き応援のほど、よろしくお願いいたします」

昨季５０戦連続無失点のプロ野球新記録を樹立した無双右腕は、再びグラウンドに戻ってくることを約束。藤川阪神も大きなピースを欠いたが、石井の思いを背負って球団初のセ・リーグ連覇を目指す。（小松 真也）