歌手で女優の今井美樹（62）が21日放送の日本テレビ系「with MUSIC」（土曜後10・00）に出演。2012年に一家でロンドンに移住することを決意した家族の話し合いを明かした。

今井は夫のギタリスト・布袋寅泰（64）が「若い頃から、ロンドンで音楽をやりたかったらしいんですよね。出会う前からずっとそうで、向こうに家も持ってたりもしてたみたいだし。それで彼が50歳になる時に“どうしてもロンドンに行きたいんだ”ってことを言われたんです」と語った。

長女は渡英当時に10歳。今井はロンドン行きについて「“父親として話があるんだ”って言って、3人でその話をした時に、娘はもう即答で“パパの夢のためだったら、パパは1人で行けばいい”って言って。“私とママは東京に残る”って言ったんです」と明かした。

その時に今井は「私が彼女に言ったのが“ママはね、ずっと前からパパがロンドンでトライアルしたいって聞いていたんだ。だから、パパのお手伝いを私はしたいと思う。だからロンドンに行こうと思う”」と言い、「“じゃあ、あなたどうする？”って言ったの、わざと。心の中ぐっちゃぐちゃだけど、敢えて。そうしたら、しばらく黙っていたんだけど、“私も行く”って言って。私はもう心の中では号泣でしたけどね。“ありがとう、頑張ろうね”って」と説明した。

スタジオから「凄い！」との声が上がると「しょうがないじゃない！」と言い「我が家が、今もロンドンの暮らしを中心に色々うまくいけているのも、娘のおかげですよ。ロンドンの新しい暮らしの中でも彼女が彼女らしくいてくれたので、私たちは仕事を続けられた。そうじゃなかったら、やっぱり心配だもん」と長女に感謝していた。

1996年には布袋が初めて作詞も手がけた「PRIDE」が160万枚の大ヒット。1999年には布袋と結婚し、2002年に長女を出産。現在は、家族でロンドンに在住している。