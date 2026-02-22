ミラノ・コルティナ冬季五輪のフィギュアスケート・エキシビションが21日（日本時間22日）に行われ、女子シングルで銅メダルを獲得した中井亜美（17＝TOKIOインカラミ）が登場した。

「Don't You Worry 'Bout a Thing」の曲に乗り、赤のドレスで楽しくスケーティング。氷上に寝転ぶキュートなポーズも見せ、会場内から歓声を浴びた。

中井と言えば、女子シングルのフリー後に見せた「小首をかしげる」ポーズはインパクト十分で、今や日本でもおなじみ。そのポーズについては「正直ちょっと恥ずかしいんですけど、話題になってたのはよかったんじゃないかと思います。（反響は）想像以上でした」と照れ笑いを浮かべた。

今回の五輪については「もう本当に100点満点で本当楽しくない日なんてないんじゃないか、というぐらい毎日、みんなと過ごせて幸せでしたし、本当に楽しかった」と回想。

今後の目標として、4回転ジャンプについて聞かれると「まだ先生と話してみないと分からないんですけど、いずれは挑戦したいと思ってるので、練習はまた再開していこうかなと思います」と話していた。