【なだれ注意報】北海道・釧路市阿寒、標茶町、弟子屈町、鶴居村、白糠町、別海町などに発表（雪崩注意報） 22日04:42時点
気象台は、午前4時42分に、なだれ注意報を釧路市阿寒、標茶町、弟子屈町、鶴居村、白糠町、別海町、中標津町、標津町、羅臼町に発表しました。
根室、釧路地方では、22日昼前まで濃霧による視程障害に、23日までなだれに注意してください。
【なだれ注意報（発表中）と予報値】
■釧路市阿寒
□なだれ注意報【発表】
23日にかけて注意
■標茶町
□なだれ注意報【発表】
23日にかけて注意
■弟子屈町
□なだれ注意報【発表】
23日にかけて注意
■鶴居村
□なだれ注意報【発表】
23日にかけて注意
■白糠町
□なだれ注意報【発表】
23日にかけて注意
■別海町
□なだれ注意報【発表】
23日にかけて注意
■中標津町
□なだれ注意報【発表】
23日にかけて注意
■標津町
□なだれ注意報【発表】
23日にかけて注意
■羅臼町
□なだれ注意報【発表】
23日にかけて注意