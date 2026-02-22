プロ・リーグ 25/26の第26節 クラブ・ブリュージュとルーベンの試合が、2月22日02:15にヤン・ブレイデルスタディオンにて行われた。

クラブ・ブリュージュはニコロ・トレソルディ（FW）、カルロス・ボルジェス（FW）、ハンス・ファナケン（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するルーベンは明本 考浩（MF）、チュクブイキム・イクウェメシ（FW）、ティボー・フェルリンデン（FW）らが先発に名を連ねた。なお、ルーベンに所属する大南 拓磨（DF）はベンチからのスタートとなった。

前半は大きな動きが無く、0-0で終了した。

53分に試合が動く。クラブ・ブリュージュのカルロス・ボルジェス（FW）のアシストからビョーン・メイヤー（DF）がゴールを決めてクラブ・ブリュージュが先制。

しかし、55分ルーベンが同点に追いつく。チュクブイキム・イクウェメシ（FW）がゴールを決めて1-1。試合は振り出しに。

56分、クラブ・ブリュージュが選手交代を行う。フェリックス・ルマレシャル（MF）からアレクサンダル・スタンコビッチ（DF）に交代した。

61分クラブ・ブリュージュが逆転。アレクサンダル・スタンコビッチ（DF）のアシストからニコロ・トレソルディ（FW）がゴールを決めて2-1と逆転する。

その後も両チーム共に選手交代が行われたがそのまま試合終了。クラブ・ブリュージュが2-1で勝利した。

なお、ルーベンに所属する明本 考浩（MF）はフル出場した。大南 拓磨（DF）は出場しなかった。

2026-02-22 04:21:02 更新