今年最初のG1「第41回全日本選抜競輪」（優勝賞金4490万円）は熊本競輪場で20日の2日目、メイン「スタールビー賞」を中心に二次予選を開催。きょう22日の3日目10〜12Rで争われる準決勝戦メンバーが決まった。

南関3車は郡司―深谷―松谷の並び。スタールビー賞で近畿ラインを攻略した郡司が気配上々だ。この一戦も郡司が早駆けを辞さない強気な攻めで見せ場をつくる。展開は番手の深谷。＜4＞＝＜1＞、＜4＞＜7＞の筋目から太田との連係で松浦が強襲する＜4＞＝＜3＞が魅力。太田もさすがのパワー。好機にカマせれば中国コンビの＜3＞＝＜9＞。むろん絶好調の杉浦に乗れる真杉にも勝機タップリ。一発は山口。

＜1＞郡司浩平 深谷さんと話して自力。お互いの調子もあるし自分でやって勝ち上がるくらいじゃないと。

＜2＞真杉匠 サドル周りをいじったが悪い方に出たので戻す。初の杉浦さん。一緒に練習したこともない。

＜3＞松浦悠士 体の部分で良かった面も、悪かった面もある。太田君へ。力さえ出し切ってくれれば。

＜4＞深谷知広 太田君が強過ぎた…。脚が違った。調子は上がっているが、脚が落ちている。郡司君へ。

＜5＞山口拳矢 状態は変わらないけど動いて1着なので不安はなくなった。自力。

＜6＞杉浦侑吾 熊本は初めてだが、意外と走りやすい。感じは悪くない。自力。ラインで決まるように。

＜7＞松谷秀幸 感じは悪い。ケアしてベストを尽くすしかない。気持ちで頑張る。どうあれ南関3番手。

＜8＞村上博幸 南（修二）君の動きがさすがだった。最後は脚がいっぱい。疲れを取って集中するだけ。山口君へ。

＜9＞太田海也 今までの中でもいいスピードで行けた。体調というより、新車の感じがいい。自力。