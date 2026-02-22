ボートレース江戸川のG1「開設70周年記念 江戸川大賞」は21日、4日目が終了。きょう22日の5日目10〜12Rで争われる準優勝戦メンバーが決まった。注目は10Rだ。

板橋は5戦オール3連対にまとめて予選を3位で通過。出足、操縦性は申し分なく、水面が荒れても何ら問題ない。逃げて優出一番乗りを果たす。カドから硬軟自在に運ぶ永井を対抗視。岡崎は1マークを強気に攻めたい。当地戦は実に勝負強い湯川も僅差だ。

＜1＞板橋侑我 出足、回り足、操縦性は変わらずいいと思う。2日目の1号艇とか、安定板が着いた時の方が足は良かった。

＜2＞湯川浩司 回転不足だった。チルトでうんぬんではなく、とにかく合っていなかった。伸びる感じもなかった。

＜3＞岡崎恭裕 4日目12Rは1等だと思ったけどね。バックで永井選手に伸びられていた。足は普通くらい。乗り心地は問題ない。

＜4＞永井彪也 足は悪くない。特長はないけど、バランスが取れて中堅上位はある。水面が荒れても対応するだけ。

＜5＞権藤俊光 伸びは茅原（悠紀）選手とか上がいるけど、乗りやすさは問題ないし、レース足は良く見える。展開を突けるようにしたい。

＜6＞岩瀬裕亮 バランスは取れているが、特にここがいいという部分がない。それに、3日目に良かった体感の良さが落ちていた。