ミラノ・コルティナ五輪

ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート・エキシビションが21日（日本時間22日）に行われた。地元イタリアのヒロインが1番手で滑り終えた後、超大物俳優が中継カメラに抜かれ、視聴者から驚きの声が相次いだ。

最初にリンクに登場したのは、地元イタリア出身のゲストスケーター、カロリーナ・コストナーさんだった。五輪4大会連続出場で、2014年ソチ大会では銅メダリストになっている。日本の鍵山優真のコーチを務めることでも知られる。

白を基調としたきらびやかな衣装で舞った後、中継カメラに抜かれたのは観客席にいた俳優ジャッキー・チェンだった。71歳の超大物が観戦している事実に、視聴者も反応した。

Xでは「コストナーさんキレイ〜思いながら終わったら､じゃじゃじゃジャッキー・チェン？！」「ジャッキー・チェンがエキシビション観てる！」「フィギュア会場にジャッキーがいてびっくりw」「みんなジャッキーに夢中ww」「生放送でジャッキー見かけるとか完全に予想外www」「似た人が？と思ったら本人」「ジャッキー・チェンいるんだ」などの声が上がっていた。



（THE ANSWER編集部）