ブルージェイズの岡本和真内野手（29）が21日（日本時間22日）、オープン戦のフィリーズ戦に「6番・三塁」で先発出場。記念すべきデビュー戦は2打数無安打で4回の攻撃を終え交代した。

記念すべき初打席は2回先頭。背番7が刻まれたブルージェイズブルーのビジターユニホームに身を包み、憧れのメジャーの打席を踏みしめた岡本は、昨季0勝右腕・ウィルソンと対峙（じ）した。初球の外角高め直球をフルスイング。バック裏へのファウルとなったが、スタンドは大盛り上がり。最終的には外角へのカットボールをひっかけ遊ゴロに倒れた。

2回の守備では、芝に勢いを殺された難しいゴロを軽快にランニングスローでアウトを取り、自軍ベンチだけでなく、敵地ファンも沸かせた。

4回の第2打席。2死走者なしで打席に立った岡本は、相手3番手右腕・レーザーが投じた2球目をコンパクトに振り抜いたが、結果は三塁手正面のゴロだった。この回を終え、ブルージェイズベンチは多くの選手を交代。岡本も交代となりオープン戦初戦は無安打に終わった。試合後には、多くの子供たちからサインを求められる場面も。声掛けに笑顔で応え“プチサイン会”となった。

岡本はフィリーズ戦後、23日（同24日）のメッツ戦、25日（同26日）のタイガース戦、26日（同27日）のマーリンズ戦に出場後、チームを離れる。