´ØÀ¾¥¸¥å¥Ë¥¢¡Ö¤³¤³¤ÏÂçÀÚ¤Ê¾ì½ê¡£¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ï¤µ¤ß¤·¤¤¡£¾¾ÃÝºÂ¤Î¤³¤ÈËº¤ì¤Ê¤¤¤Ç¡×£µ·î¤ËÊÄ´Û
¡¡£Ó£Ô£Á£Ò£Ô£Ï¡¡£Å£Î£Ô£Å£Ò£Ô£Á£É£Î£Í£Å£Î£Ô¤Ë½êÂ°¤¹¤ë´ØÀ¾¥¸¥å¥Ë¥¢¤¬£²£±Æü¡¢Âçºå¾¾ÃÝºÂ¤Ç¡Ö£å£ð£é£ì£ï£ç£õ£å¡Á¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¾¾ÃÝºÂ¡Á¡×¡Ê£²£²Æü¡Á£³·î£±£¹Æü¡Ë¤Î¸ø³«ÄÌ¤··Î¸Å¤ò¹Ô¤¤¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÆ±ºÂ¤Ç¾å±é¤·¤¿ÉñÂæ¤Î·àÃæ²Î¤ä¡¢£Ó£Õ£Ð£Å£Ò¡¡£Å£É£Ç£È£Ô¤éÀèÇÚÃ£¤«¤é²Î¤¤·Ñ¤¤¤Ç¤¤¿³Ú¶Ê¤Ê¤É£µ£¸¶Ê¤ò¥á¥É¥ì¡¼¤ÇÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡£µ·î¤ËÊÄ´Û¤¹¤ëÂçºå¾¾ÃÝºÂ¤Ç¤Ï£²£°£°£²Ç¯£¸·î¡¢£Ó£Õ£Ð£Å£Ò¡¡£Å£É£Ç£È£Ô¤¬¥¸¥å¥Ë¥¢»þÂå¤Ë´ØÀ¾¥¸¥å¥Ë¥¢¤Ë¤è¤ë¥é¥¤¥Ö¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¡££×£Å£Ó£Ô¡¥¡¢¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¡¢£Á¤§¡ª£ç£ò£ï£õ£ð¤é¤¬¥Ð¥È¥ó¤ò¤Ä¤Ê¤¤¤Ç¤¤¿¡£
¡¡½ªÈ×¡¢¤¢¤¤¤µ¤Ä¤·¤¿Åè粼ÅÍ°¡¡Ê£²£²¡Ë¤Ï¡ÖËÜÅö¤Ë´ØÀ¾¥¸¥å¥Ë¥¢¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤³¤³¤ÏÂçÀÚ¤Ê¾ì½ê¤Ç¡£¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ï¤µ¤ß¤·¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤É¤¦¤«³§¤µ¤Þ¡¢´ØÀ¾¥¸¥å¥Ë¥¢¤È²á¤´¤·¤¿¾¾ÃÝºÂ¤Î¤³¤È¤òËº¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆüÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿£Á£í£Â£é£ô£é£ï£õ£ó¤Î²¬Í¤Íù¡Ê£²£´¡Ë¤â¡Ö´ØÀ¾¥¸¥å¥Ë¥¢¤Î¤ä¤Ã¤¿¤ë¤Ç¡ª¤Ã¤Æ¥¬¥Ã¥Ä¤È¤«»¨Áðº²¤ò¤³¤Î¾ì½ê¤Ç³Ø¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£¾¾ÃÝºÂ¤ÎÅÁÅý¤ò¤Ê¤¯¤·¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¼¡À¤Âå¤ËÅÁÅý¤ò¤Ä¤Ê¤¤¤Ç¤¤¤¯¤³¤È¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£