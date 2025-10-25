なにわ男子・藤原丈一郎（３０）が２１日、東京グローブ座で初セルフプロデュース公演「じょうのにちじょう」（２３日〜３月１５日、同所）の公開通し稽古を行い、きょう２２日に開催される大阪マラソンに出場することを明らかにした。

初の１人舞台とともに、フルマラソンへの準備も万全だ。「２月２２日に大阪マラソンを走ります。これが僕の一つの夢だった。４２・１９５キロを走った次の日に舞台をやるというのは聞いたことがない。だから初日は果たして歩けるのか。『丈くんどうなるの？』と、幕が開いた瞬間にどんな姿か楽しみに」。自らを追い込むところも含めた“ショー”を予告した。

「３０歳を迎えるにあたって何か挑戦したいと思った」。今作は自ら企画書を作成し、事務所に提案。表現したいことを詰め込んだ。上演中に野球ゲーム「実況パワフルプロ野球」を実際に使用するなど異例のシーンもあり、「グローブ座でパワプロをする人はいない」と胸を張る唯一無二の舞台を作り上げた。

目指す姿も思い描いている。「（自分が）チャレンジしている姿を見て『私も頑張ろう』と背中を押せるような存在になれたら」。フルマラソンも１年前から同じ事務所で体力自慢のＳｎｏｗ Ｍａｎ・岩本照やＷＥＳＴ．・重岡大毅と練習を重ね、準備をしてきた。

３０歳にちなみ、今回は３０公演を上演する。大阪５公演を既に終え、大阪マラソンを挟み、東京２５公演に向かう。「とりあえず無事に完走すること。僕の走りで挑戦するのに年齢は関係ないと伝えたい。（フルマラソンの）次の日から舞台２５公演をやるのは、僕にしかできない」。

まさに最新シングルのタイトル「ＨＡＲＤ ＷＯＲＫ」を体現する。