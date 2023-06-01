なにわ男子・藤原丈一郎、一人舞台に大西流星が友情出演 “相方”大橋和也へ愛あるエール「勉強しに来て」【じょうのにちじょう／取材会全文中編】

なにわ男子・藤原丈一郎、一人舞台に大西流星が友情出演 “相方”大橋和也へ愛あるエール「勉強しに来て」【じょうのにちじょう／取材会全文中編】