セリエA 25/26の第26節 レッチェとインテル・ミラノの試合が、2月22日02:00にスタディオ・ヴィア・デル・マーレにて行われた。

レッチェはリッカルド・ソッティル（FW）、ワリド・シェディラ（FW）、サンティアゴ・ピエロッティ（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するインテル・ミラノはフランチェスコ・エスポジト（FW）、マルクス・テュラム（FW）、フェデリコ・ディマルコ（DF）らが先発に名を連ねた。

4分、レッチェが選手交代を行う。キアロンダ・ガスパール（DF）に代わりジャミル・ジーベルト（DF）が出場。なお、この交代は負傷によるものとみられる。

ここで前半終了。0-0の同点でハーフタイムを迎えた。

59分、レッチェは同時に2人を交代。オムリ・ガンデルマン（MF）、リッカルド・ソッティル（FW）に代わりウマル・ヌゴム（MF）、ラメック・バンダ（FW）がピッチに入る。

60分、インテル・ミラノは同時に2人を交代。ペタル・スチッチ（MF）、ステファン・デフライ（DF）に代わりヘンリク・ムヒタリアン（MF）、マヌエル・アカンジ（DF）がピッチに入る。

69分、インテル・ミラノは同時に2人を交代。マルクス・テュラム（FW）、ルイス・エンリケ（FW）に代わりアンジュ・ボニー（FW）、アンディ・ディウフ（MF）がピッチに入る。

75分、ついに均衡が崩れる。インテル・ミラノのヘンリク・ムヒタリアン（MF）がゴールが生まれインテル・ミラノが先制する。

さらに82分インテル・ミラノに貴重な追加点が入る。フェデリコ・ディマルコ（DF）のアシストからマヌエル・アカンジ（DF）がヘディングシュートを決めて0-2。2点差に広げる。

その後も両チーム共に選手交代が行われたが以降は試合は動かず、インテル・ミラノが0-2で勝利した。

なお、レッチェは17分にティアゴ・ガブリエル（DF）に、またインテル・ミラノは10分にステファン・デフライ（DF）、88分にアレッサンドロ・バストーニ（DF）にそれぞれイエローカードが出されている。

2026-02-22 04:00:42 更新