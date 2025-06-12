関西ジュニアが21日、22日に開幕する大阪松竹座でのラストステージ「epilogue〜ありがとう松竹座〜」のゲネプロを公開した。

関西ジュニアは毎年、定期的に同劇場でコンサートなどを行ってきたが、5月に閉館が決まっており今回が最後となる。今回は最年少7歳から24歳まで総勢51人が大きなステージをところ狭しと踊り、歌い、アンコールまで全58曲を披露。リーダー格の嶋崎斗亜（22）は「大切な場所なくなっちゃうのは凄く寂しいですけど、どうかこの松竹座がなくなっても、関西ジュニアと過ごしたこの大阪松竹座のことを忘れずにいてくれたらうれしいな、と思います」などと語り「これからもこの経験を生かして頑張っていきますので応援よろしくお願いいたします」などと力強く宣言した。

この日、24歳の誕生日を迎えた「AmBitious」の岡佑吏は「なんで明日（公演初日）じゃないねん！」と言いながら、仲間に「ハッピーバースデートゥーユー」を歌ってくれるようリクエスト。祝福にご満悦のひと幕もあった。

最年長とあって思い入れは強く「初めて立ったのは2012年冬の公演。その時は何も分からず後ろで踊ってましたけど、前に立てるまで頑張ろうと思えたし、関西ジュニアの“やったるで”というガッツやら雑草魂をこの場所で学ばせて頂きました」と感謝。「この公演を通じて周りの先輩に追いつけるようにこれからも頑張っていきます」と誓った。

公演は22日〜3月19日。嶋崎は3月8日までの出演。