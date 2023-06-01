¡Ú ¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¡¦Æ£¸¶¾æ°ìÏº ¡ÛÂçºå¥Þ¥é¥½¥ó½Ð¾ì¤òµÞî±È¯É½¡Ö42.195¥¥í¤òÁö¤Ã¤¿¼¡¤ÎÆü¤ËÉñÂæ¤â¤ä¤ë¡×ÍâÆü¤ÏÅìµþ¸ø±é½éÆü
21Æü¡¢¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¤ÎÆ£¸¶¾æ°ìÏº¤µ¤ó¤¬¡¢¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¡¦¶½Ì£¤Î¤¢¤ë¤³¤È¤ò¥®¥å¥Ã¤ÈµÍ¤á¹þ¤ó¤À³Ú¤·¤¤¤³¤È¤À¤é¤±¤Î¥»¥ë¥Õ¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹ÉñÂæ¡Ö¤¸¤ç¤¦¤Î¤Ë¤Á¤¸¤ç¤¦¡×¡ÊÅìµþ¥°¥í¡¼¥ÖºÂ¡¦2·î23Æü¡Á3·î15Æü¡Ë¤Î¸ø³«¥²¥Í¥×¥í¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
30ºÐ¤ò·Þ¤¨¤ë¤Ë¤¢¤¿¤ê²¿¤«¤ËÄ©Àï¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿º£²ó¤ÎÉñÂæ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Æ£¸¶¤µ¤ó¤Ïà¤¤¤Ä¤«¤Ï°ì¿Í¤Ç¡¢¼«Ê¬¤¬¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤òÉ½¸½¤·¤¿¤«¤Ã¤¿Ãæ¤Ç¡¢°ìÈÖ¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤ÈÄ¾ÀÜ²ñ¤¨¤ëÉñÂæ¤¬¤¤¤¤¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿á¤ÈºÇ½é¤ÎÈ¯ÁÛ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ëà¤¸¤ã¤¢»öÌ³½ê¤ÎÃ¯¤ËÁêÃÌ¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«¡©¤È¡¢ÉñÂæ·Ð¸³¤â¤¢¤ëSUPER EIGHT¤ÎÂ¼¾å¡Ê¿®¸Þ¡Ë·¯¤ËÁêÃÌ¤·¤¿¤é¡Ö¤È¤ê¤¢¤¨¤º¼«Ê¬¤Î¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤ò»æ¤È¤«¤Ë¤Þ¤È¤á¤ë¤ÈÅÁ¤ï¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¡×¤È¸À¤ï¤ì¡¢²È¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¥Ñ¥½¥³¥ó¤Ç´ë²è½ñ¤òºî¤ê¡¢¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤ä¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¤ËÅÏ¤·¤¿¤é¡¢5ÉÃ¸å¤°¤é¤¤¤Ç¡Ö¤¤¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡ª¤ä¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¤è¡×¤Ã¤Æ¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿á¤È¡¢¥È¥ó¥È¥óÇï»Ò¤Ç¿Ê¤ó¤À¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Æ£¸¶¤µ¤ó¤Ï¡¢¹â¹»»þÂå¤«¤éÌÌÇò¤¤»ö¤äµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤ò¥á¥â¤¹¤ë½¬´·¤¬¤¢¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£à¤¤¤ÞËÍ¤Î·ÈÂÓ¤Î¥á¥â¤¬210¸Ä¤°¤é¤¤¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤Î²áµî¤Î¼«Ê¬¤«¤é¥Í¥¿¤ò½¸¤á¤Æ´ë²è½ñ¤ËµÍ¤á¹þ¤ß¤Þ¤·¤¿á¤È¸ì¤ê¡¢¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤òµÍ¤á¹þ¤ß¤¹¤®¤Æàº£²ó¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ïµö²Ä¼è¤ê¤¬ÂçÊÑ¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤èá¤È¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ò¤Í¤®¤é¤¤¡¢à¥ª¥Þ¡¼¥¸¥å¤·¤¿CM¤È¤«¡¢¤¢¤È¤Ï¡Ö¥Ñ¥ï¥×¥í¡×¡£¥³¥Ê¥ß¤µ¤ó¤ÎÁ´ÌÌ¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤Çá¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤Þ¤·¤¿¡£
¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¤Ï¼ÂºÝ¤Ë¡Ö¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¡×¤Ï¤¸¤á»öÌ³½ê½êÂ°¤Î¥¿¥ì¥ó¥È¤òÅÐÏ¿¤·¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¤Î¥²¡¼¥à¤òÆ£¸¶¤µ¤ó¤¬¥×¥ì¥¤¤·¼Â¶·¤¹¤ë¾ìÌÌ¤â¡£Æ£¸¶¤µ¤ó¤Ïà¤³¤ó¤Ê¤Î¤Ê¤«¤Ê¤«Ìµ¤¤¤Ç¤¹¤è¡£¥°¥í¡¼¥ÖºÂ¤Ç¥Ñ¥ï¥×¥í¤¹¤ë¿Í¡£¤½¤·¤Æº£Æü¤Ë´Ø¤·¤Æ¤ÏËÜÅö¡¢³§¤µ¤óÅö¤¿¤ê¤Ç¤¹¤è¡£ËÍ¤¬ºÇ¸å¤Ë¥µ¥è¥Ê¥é¤Ç¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¡£Ëè»î¹ç¥¬¥Á¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢ËÍ¼«¿È¤â¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤¬½ÐÍè¤Æ¤¤¤Þ¤¹á¤ÈËþÂ¤½¤¦¤Ê¾Ð´é¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÉñÂæ¤ÏÆ£¸¶¤µ¤ó¤¬°ì¿Í¤Ç28Ìò¤ò¤³¤Ê¤¹¡¢¥»¥ê¥Õ¤âËÄÂç¤Ê°ì¿Í¼Çµï¡£¥»¥ê¥ÕÈ¾Ê¬¥¢¥É¥ê¥ÖÈ¾Ê¬¤È¡¢Ëè²ó¤Ê¤Ë¤¬µ¯¤¤ë¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤ÉñÂæ¤Çà¡ÊÅÐ¾ì¿ÍÊª¤Î¡Ë¥¸¥ç¡¼»Ò¤¬¡¢¤³¤ó¤Ê¤ËÀ¸¤Ç¤·¤ã¤Ù¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò¸«¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï¥»¥ë¥Õ¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤Ê¤é¤Ç¤Ï¡£¼«Ê¬¤Î¶¯¤ß¤ò³è¤«¤»¤Æ¤¤¤ëÉñÂæ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹á¤È¼«¿®¤ò¸«¤»¤Þ¤·¤¿¡£
Æ±¸ø±é¤Ï¤¹¤Ç¤Ë2·î8Æü¡Á10ÆüÂçºå¸ø±é¤ò½ª¤¨¡¢¹¥É¾¤òÆÀ¤Æ¤ÎÅìµþ¸ø±é¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Æ£¸¶¤µ¤ó¤ÏÅìµþ¸ø±éÁ°Æü¤È¤Ê¤ë22Æü¤ËÂçºå¥Þ¥é¥½¥ó¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë¤³¤È¤ò¡¢Á°Æü¤³¤ÎÆü¤Î¤ªÃë¤ËÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Æ£¸¶¤µ¤ó¤ÏàÂçºå¥Þ¥é¥½¥óÁö¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤¬ËÍ¤Î°ì¤Ä¤ÎÌ´¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡£¤Ê¤«¤Ê¤«42.195¥¥í¤òÁö¤Ã¤¿¼¡¤ÎÆü¤ËÉñÂæ¤â¤ä¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ÏÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¤¬Ìµ¤¤¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤À¤«¤é½éÆü²Ì¤¿¤·¤ÆÊâ¤±¤ë¤Î¤«¤É¤¦¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤â¡Ö¾æ¤¯¤ó¡¢¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î¡©¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤â³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤á¤È¡¢¤ª¤Á¤ã¤á¤Ë¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
