ミラノ・コルティナ五輪

ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート女子フリーは、アリサ・リウ（米国）が金メダルに輝いた。金と黒が並んだ独創的なヘアスタイルでも話題に。様々なものに例えられたが、「既視感あると思ったら」「そうとしか思えなくなった」とあるものを連想するファンが多かった。

リウはその自由なスタイルでも注目を集めた。全身ゴールドの衣装で奪った金メダル。そしてセミロングを、金と黒で年輪のように染め上げたヘアスタイルも話題だ。

ネット上では虎やスフィンクスに例える声が上がっていたが、中でも「ポニテにしたらラスカルの尻尾？」「下ろしてるとラスカルの尻尾みたいで可愛い」「ラスカル思い出しちゃう」「ラスカルのしっぽヘアが似合うのはアリサだけ」「既視感あると思ったらラスカルだ」「何かに近似感を感じると思ったらラスカル」「もうそうとしか思えなくなっちゃった」などと、「あらいぐまラスカル」のしっぽに例えるファンが続出した。

米放送局「NBCニューヨーク」公式インスタグラム、1月の全米選手権の際に髪型について語ったリウのインタビューを公開している。「実はこれ、毎年1本ずつストライプを増やしているの。だから、今年はこのスタイルで過ごして、来年の12月末になったら、また新しいリングを増やすつもり」と明かしていた。

昨春の国別対抗戦で髪型について聞かれたとき「（髪のデザインは）樹木だと考えるのが好きなの。成長するごとに年輪ができるでしょう？」とも語っている。



（THE ANSWER編集部）