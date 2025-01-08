「なにわ男子」の藤原丈一郎が２１日、東京グローブ座で初のセルフプロデュース舞台「じょうのにちじょう」（２３日〜３月１５日まで、同所）の公開ゲネプロ＆取材会を行った。

「３０歳を迎えるにあたって何かに挑戦したい」という思いから自ら構成・演出を担当。企画段階では、１０年以上にわたって一人舞台を手掛けてきた「ＳＵＰＥＲ ＥＩＧＨＴ」の村上信五から「やりたいことを紙に書いて企画書にしたら伝わる」とアドバイスを受け、自ら企画書も作成した。事務所に提出すると、即座に採用され、誕生日の２月８日から大阪公演をスタート。東京公演を含めると、年齢と同じ計３０公演を行うことになった。

念願の舞台となった藤原は「とにかく自分がやりたい舞台をやる。まず何を伝えたいかを考えて、バラエティー要素も入れた。僕自身も楽しみながら、やりたいことをできている舞台になっている」と胸を張った。

劇中では、高校時代から書き留めてきた２００以上のメモをもとにしたネタが凝縮された。１人で２８役を演じ分けており、「スタッフさんからアドバイスを受けながら（演じ）させていただきました。難しさもありましたけど、楽しさの方が勝って、今まで味わったことない体感」と充実感に浸った。