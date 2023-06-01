関西ジュニア、“5月閉館”大阪松竹座での最後公演 きょうから開幕 歴史を感じさせるメドレーで駆け抜ける

関西ジュニア、“5月閉館”大阪松竹座での最後公演 きょうから開幕 歴史を感じさせるメドレーで駆け抜ける