´ØÀ¾¥¸¥å¥Ë¥¢¤ÎÂçºå¾¾ÃÝºÂ¤µ¤è¤Ê¤é¸ø±é¤¬22Æü³«Ëë¡Ö¾¾ÃÝºÂ¤Ç²á¤´¤·¤¿»×¤¤½Ð¤òËº¤ì¤Ê¤¤¤Ç¡×
´ØÀ¾¥¸¥å¥Ë¥¢¤¬22Æü¡¢Âçºå¾¾ÃÝºÂ¤ÇÂçºå¾¾ÃÝºÂ¤µ¤è¤Ê¤é¸ø±é¡Öepilogue¡Á¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¾¾ÃÝºÂ¡Á¡×¡Ê3·î19Æü¤Þ¤Ç¡Ë¤Î½éÆü¤ò·Þ¤¨¤ë¡£
5·î¤Î¸ø±é¤ò¤â¤Ã¤ÆÊÄ´Û¤¹¤ëÂçºå¾¾ÃÝºÂ¤Ç¤Ï¡¢02Ç¯8·î¤Î¡ÖANOTHER¡×¸ø±é¤ò·Àµ¡¤Ë¡¢´ØÀ¾¥¸¥å¥Ë¥¢¤¬Â¿ºÌ¤Ê¸ø±é¤ò¾å±é¤·¤Æ¤¤¿¡£
¸ø±é¤ËÀèÎ©¤Á21Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥²¥Í¥×¥í¤Ç¤ÏÂÀ¸Ý¡¢ÂçÀð»Ò¡¢²¼ÂÌ¥Ã¥×¤Ê¤É¡¢ÏÂ¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤·¤¿²Ú¤ä¤«¤Ê¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¤ÇËë¤¬³«¤¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇSUPER EIGHT¤äWEST¡¥¡¢¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¤é¤¬²Î¤¤·Ñ¤¤¤Ç¤¤¿¡ÖANOTHER¡×¡Ö¾¯Ç¯¤¿¤Á¡×¤Ê¤É¤Î·àÃæ²Î¥á¥É¥ì¡¼¤ò²áµî±ÇÁü¤È¤È¤â¤ËÈäÏª¡£
Â³¤¤¤Æ¡¢¾¾ÃÝºÂ²û¤«¤·¥á¥É¥ì¡¼¡¢´ØÀ¾¥¸¥å¥Ë¥¢¥á¥É¥ì¡¼¤Ç¤Ï¡¢¤«¤Ä¤Æ¤³¤Î·à¾ì¤Ç½éÈäÏª¤µ¤ì¤¿¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤ä¡¢¥Õ¥¡¥ó¤È¶¦¤Ë°é¤Æ¤Æ¤¤¿ÂåÉ½¶Ê¤Î¿ô¡¹¤òÆÏ¤±¤¿¡£¥¸¥å¥Ë¥¢»þÂå¤Î¥æ¥Ë¥Ã¥È¤ò¤Û¤¦¤Õ¤Ä¤È¤µ¤»¤ë³Ú¶Ê¤â¿ï½ê¤Ë¤Á¤ê¤Ð¤á¤é¤ì¡¢¤Þ¤ë¤Ç¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÊâ¤ß¤ò¶Å½Ì¤·¤¿¤è¤¦¤Ê¸¶ÅÀ²óµ¢¤ÎÆâÍÆ¤Ç¡¢ÀèÇÚ¤é¤«¤é²Î¤¤·Ñ¤¬¤ì¤Æ¤¤¿¶Ê¤òÎÏ¶¯¤¯ÆÏ¤±¤ë»Ñ¤Ï¡¢»þ¤ÎÎ®¤ì¤ÈÅÁÅý¤Î½Å¤ß¤ò¼Â´¶¤µ¤»¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢´ØÀ¾¥¸¥å¥Ë¥¢¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤¿±Ç²è¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥½¥ó¥°¤òÈäÏª¤¹¤ë±Ç²è¶Ê¥³¡¼¥Ê¡¼¡¢²ÚÎï¤Ê¥À¥ó¥¹¤ÇÌ¥¤»¤ë¥·¥ç¡¼¥³¡¼¥Ê¡¼¡¢¤½¤·¤Æ¡¢º£¤ò¤È¤¤á¤¯´ØÀ¾¥¸¥å¥Ë¥¢½Ð¿È¤ÎÀèÇÚ¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ÎºÇ¿·¶Ê¤òÀ¹¤ê¹þ¤ó¤À¥á¥É¥ì¡¼¤È¡¢¸«¤É¤³¤íËþºÜ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤¢¤¤¤µ¤Ä¤Ç¤Ï¡¢AmBitious²¬Í¤Íù¤¬¡Öº£²ó¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÃæ¤Ç¡¢ËÍ¤¬°ìÈÖÂ¿¤¯¾¾ÃÝºÂ¤ÎÉñÂæ¤ËÎ©¤¿¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£WEST¡¥¡¢¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¡¢A¤§¡ªGROUP¤¬¥¸¥å¥Ë¥¢¤Î»þ¤«¤é¡¢¤³¤ÎÉñÂæ¤ÇÀèÇÚ¤¿¤Á¤ÎÇØÃæ¤ò¸«¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¾¾ÃÝºÂ¤ÇÇÝ¤Ã¤¿´ØÀ¾¥¸¥å¥Ë¥¢¤ÎÅÁÅý¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¡¢ÀèÇÚ¤¿¤Á¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤±¤ë¤è¤¦¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×
ÅèùõÅÍ°¡¤Ï¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢´ØÀ¾¥¸¥å¥Ë¥¢¤ÏÇ¯¤Ë2¡Á3²ó¡¢¾¾ÃÝºÂ¤ÎÉñÂæ¤ËÎ©¤¿¤»¤Æ¤â¤é¤¤¡¢ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¼«Ê¬¤â¡¢¤½¤·¤ÆÀèÇÚ¤¿¤Á¤â¡¢º£¤ÎÅÚÂæ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¾¾ÃÝºÂ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤³¤Ç³Ø¤ó¤À¤³¤È¤ò¤¤¤í¤¤¤í¤Ê³èÆ°¤ËÀ¸¤«¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢´ØÀ¾¥¸¥å¥Ë¥¢¤È¾¾ÃÝºÂ¤Ç²á¤´¤·¤¿»×¤¤½Ð¤òËº¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È´¶¼Õ¤·¤¿¡£