【ドジャース】大谷翔平は3年連続のシーズン初実戦でHRなるか「1番・DH」 先発は山本由伸 今季オープン戦初戦のスタメン発表
◆MLB オープン戦 ドジャース-エンゼルス(現地21日)
MLBで世界一2連覇中のドジャースが、今季オープン戦初戦のスタメンを発表しました。大谷翔平選手が1番・DHに名を連ね、先発投手は山本由伸投手が正式に決定となりました。
オープン戦の開幕を間近に控えた現地20日、デーブ・ロバーツ監督は「選手たちは野球が好きだからワクワクしているだろう」とコメントし、初戦は「山本で行くよ」と先発起用を明言。そして「明日の山本投手の登板が楽しみ」と期待を寄せていました。
大谷選手といえば、2024年のドジャース移籍後初の実戦となったオープン戦では、ホワイトソックスを相手に5回の第3打席でレフトスタンドへの本塁打を放ち、2025年の自身初実戦となったエンゼルス戦では、菊池雄星投手との花巻東高校の先輩後輩の日本人対決となり、初回の第1打席でレフト方向へ豪快な本塁打を記録しました。果たして今季初の実戦では、どんなバッティングを披露するのか注目です。
また昨季のワールドシリーズで大活躍した山本由伸投手の初実戦での投球にも注目です。【ドジャース スタメン】
1（指）大谷翔平
2（左）テオスカー・ヘルナンデス
3（中）アンディ・パへス
4（捕）ダルトン・ラッシング
5（三）サンティアゴ・エスピナル
6（二）キム・ヘソン
7（遊）アレックス・フリーランド
8（一）ライアン・ウォード
9（右）ザック・エアハルト
（投）山本由伸