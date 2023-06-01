◆MLB オープン戦 ドジャース-エンゼルス(現地21日)

MLBで世界一2連覇中のドジャースが、今季オープン戦初戦のスタメンを発表しました。大谷翔平選手が1番・DHに名を連ね、先発投手は山本由伸投手が正式に決定となりました。

オープン戦の開幕を間近に控えた現地20日、デーブ・ロバーツ監督は「選手たちは野球が好きだからワクワクしているだろう」とコメントし、初戦は「山本で行くよ」と先発起用を明言。そして「明日の山本投手の登板が楽しみ」と期待を寄せていました。

大谷選手といえば、2024年のドジャース移籍後初の実戦となったオープン戦では、ホワイトソックスを相手に5回の第3打席でレフトスタンドへの本塁打を放ち、2025年の自身初実戦となったエンゼルス戦では、菊池雄星投手との花巻東高校の先輩後輩の日本人対決となり、初回の第1打席でレフト方向へ豪快な本塁打を記録しました。果たして今季初の実戦では、どんなバッティングを披露するのか注目です。

また昨季のワールドシリーズで大活躍した山本由伸投手の初実戦での投球にも注目です。

【ドジャース スタメン】1（指）大谷翔平2（左）テオスカー・ヘルナンデス3（中）アンディ・パへス4（捕）ダルトン・ラッシング5（三）サンティアゴ・エスピナル6（二）キム・ヘソン7（遊）アレックス・フリーランド8（一）ライアン・ウォード9（右）ザック・エアハルト（投）山本由伸