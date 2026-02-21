◇イングランド・プレミアリーグ第27節 ブライトン2ー0ブレントフォード（2026年2月21日 ロンドン）

ブライトンのサッカー元イングランド代表MFジェームズ・ミルナー（40）が21日、敵地ブレントフォード戦に先発出場。プレミアリーグ新記録となる654試合出場を達成。後半アディショナルタイムまでプレーし、リーグ戦7試合ぶりの白星に貢献した。

ミルナーはプレミアリーグ新記録樹立となる節目の一戦で先発出場。前半30分、左サイドへと展開する三笘への正確なロングボールを蹴って先制点の起点を作るなど活躍。中盤で味方に指示を出してうまくバランスを取り、時にはゴール前まで攻め上がり惜しいシュートを放つなど躍動。後半アディショナルタイムに途中交代となると、敵地スタジアムからも大きな拍手が送られた。

ミルナーの快挙達成にネットからは「まさに鉄人」「まだまだプレミアで戦える」「ヒュルツェラー監督の期待に結果で応えた」「生きる伝説の活躍をリアルタイムで見れて嬉しい」といった歓喜の声が続々。

また、試合後にブレントフォードの35歳MFヘンダーソンから祝福を受けた場面が「ヘンドとミルナーってエモすぎる」「リバプールサポ感涙」「2人とも熱いな」「なんて良いシーンだ」と反響。敗れたチームが足早にロッカールームへと引き揚げるなか、リバプール時代の同僚のためにグラウンドに残りミルナーと熱い抱擁を交わしたことが注目を集めていた。