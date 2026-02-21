株式会社トムスは、2026年JAF主催「全日本カート選手権EV部門」に向けたドライバーオーディションの参加者募集を開始した。

同オーディションは、国内B以上または国際Fライセンス所持者などを対象に、2026年2月19日から3月12日15時まで応募を受け付ける。二次審査は3月19日と20日にシティサーキット東京ベイで実施予定で、選考費用は4万4000円だ。また、2月28日には同会場で事前走行会を開催し、参加費は8800円となる。シリーズチャンピオンには2027年度FIA-F4選手権などへの参戦権利を進呈予定である。

株式会社トムス（本社：東京都港区、代表取締役社長：谷本勲、以下「トムス」）は、2026年JAF(一般社団法人日本自動車連盟)主催の「全日本カート選手権EV部門」におけるドライバーオーディションの参加者を募集いたします。

2026年度は、オーディションの二次審査(実技審査)前には、オーディション用車両を使用した実車走行会を開催。ドライバーがオーディション時に本来の実力を発揮できるように、乗車機会を設定いたしました。

また、同選手権のシリーズチャンピオンドライバーには、大会スカラシップとして翌年2027年度の「FIA-F4選手権」シーズン参戦権利を昨年に続き進呈いたします。

フォーミュラカーレースのシートを獲得する貴重なチャンス。四輪レース参戦を目指す若手ドライバーの挑戦をお待ちしています。

2025年度「全日本カート選手権」EV部門 レースの様子 FIA-F4選手権（イメージ）

■ドライバーオーディションについて

・参加資格：

・国内Ｂ以上または国際Ｆライセンス所持者（2026年日本カート選手権規定)

・本年3月19日時点で満14歳以上の方

・４大会(全8戦)全てに参加できる方

・二次審査（走行実技審査）に参加できる方

※ライセンス申請中などのステータスに関する相談は事務局までご連絡ください

※如何なる理由でも、レースに欠場する可能性がある場合は、選考の対象外になります

※如何なる理由でも、二次選考の走行実技審査への参加できない場合は、選考の対象外になります

※事前走行会へ参加しなくても、オーディションへのエントリーは可能

・募集期間：2026年2月19日（木）～3月12日（木）15:00まで

・選考日程：

一次選考＜書類審査＞ 日程：2026年2月19日（木）～3月12日（木）

合否発表 日程：2026年3月13日（金）より順次ご連絡

二次選考＜走行実技審査＞ *雨天決行

日程①：2026年3月19日 （木） 8:30～13:00予定 会場：シティサーキット東京ベイ

日程②：2026年3月20日 （金・祝） 8:30～13:00予定 会場：シティサーキット東京ベイ

合否発表：実技審査終了後、別日に開催されるドラフト会議にてドライバー発表予定

・選考費用：44,000円(税込)

※選考費用は、二次選考(走行実技審査)に参加いただく方のみ発生いたします

※二次選考会場までの交通費は応募者の負担になります

※クラッシュ時やパーツ破損時の修復費用は実費請求いたします

・申込方法：下記URLの全日本カート選手権EV部門公式サイト内にある応募フォームに必要事項を記載の上ご応募ください

▼応募フォーム

https://kart-ev-div.city-kart.jp/audition_26/

■実車走行会 募集要項

・参加資格：

・本年3月19日時点で満14歳以上の方

・身長160cm以上の方

・2026年度全日本カート選手権EV部門のオーディションに参加予定の方

・カートライセンス国内Ｂ以上または国際Ｆライセンスを2025年に所持、または2026年に所持している方

・クラッシュ時やパーツ破損時に発生する修理費用をお支払いいただける方

・募集期間：2026年2月19日（木）～2月26日（木）15:00まで

・開催日程：2026年2月28日（土）10:00～12:00(受付開始9:00～) ※雨天決行

・参加方法：事前予約制。下記申込フォームに必要事項を記載の上お申込みください(定員になり次第、受付を終了いたします)

▼申込フォーム

https://kart-ev-div.city-kart.jp/testday_26/

・参加費用：8,800円(税込) 10分セッション・走行7分

※技術面から走行不可と運営側が判断した場合は、走行時間が残っていても強制終了とさせていただきます。その際、参加費用の返金はありません

※クラッシュ時やパーツ破損時の修復費用は実費請求いたします

■2026年全日本カート選手権EV部門について

・参戦費用：

シリーズ参戦費 年間1,000,000円(税込)

エントリーフィー 1戦あたり55,000円(税込)×全8戦分 合計440,000円(税込)

レーシングスーツ代 110,000円(税込)

※クラッシュ発生時、パーツ破損時の修復費用は実費請求

※ドライバーとの共同参戦等エントラントの方針により、ドライバー自身の参戦持参金についてお伺いする場合があります

・シリーズチャンピオン賞典：2026年度シリーズチャンピオンを獲得したドライバー1名には、シーズンチャンピオンの賞典として、翌年2027年度のFIA-F4選手権または2027年度のKYOJO CUPへの参戦権利を進呈予定。

サポート内容：エントリー費、合同テスト、車両使用料、ガレージメンテナンス費、サーキットメンテナンス費 消耗品費

(クラッシュ時の修理費用、プライベートテスト費用、旅費交通費、宿泊費、食費等はサポートの対象外。詳細は賞典獲得者決定時に契約)

※参戦権利を獲得したドライバーは、対象レースの参戦基準を満たしている事、別途参戦に向けた適正診断に合格して頂く事が条件となります。

・オフィシャルサイト：https://kart-ev-div.city-kart.jp/

＊詳細は上記サイトにてご確認ください。

■株式会社トムスについて

株式会社トムスは、「クルマに乗る喜びと、人生を楽しむきっかけづくりを提供する」をビジョンとして、1974年の創業から約半世紀に渡り、レース事業、自動車用品事業、デザイン事業、新規事業を展開。世界のレースシーンで活躍してきたTOM’Sの高いブランド力と技術力をもとに、伝統と革新を掛け合わせて、今後もさらにワクワクするクルマと、情熱、感動、ロマンを届けて参ります。

