ドジャースのデーブ・ロバーツ監督（53）が21日（日本時間22日）、オープン戦初戦のエンゼルス戦前に取材に応じ、先発する山本由伸投手（27）について語った。

指揮官はオープン戦開幕投手を務める山本について「彼がどういう投手かは分かっている。今回、日本代表で投げることもあって、状態を上げていく過程になる。だから基本的には、いつも通りだ。ストライク先行、変化球を使い、効率よくアウトを取る。それだけだと思う。今日は2イニングくらいの予定で、そこから様子を見る」と信頼を口にし、2イニング予定であることも明かした。

ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）を終えチームに戻ってきた際には「イニング60球前後くらいになると思う」との考えを示し、WBC出場に負担についても「正直、早めに仕上げることが成功につながるとか、慎重にやる方がいいとか、正解はない。確かな科学はない。結局は選手を信じるしかない。彼自身がシーズンに向けてどう準備すればいいか分かっているし、自分の体のケアもよくしている。だから信頼している」と改めて「信頼」を強調。「賢く管理するのは我々全員の責任だ。選手は準備して競い合う。それが仕事だ。彼は国のために投げる。我々も楽しみにしている。だが我々は全体として球数や負荷、短期・長期の両方を管理する責任がある」と語った。

大谷翔平はエンゼルスとのオープン戦に「1番・指名打者」で出場する。