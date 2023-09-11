◇ミラノ・コルティナ冬季五輪第16日 スピードスケート 男子マススタート（2026年2月21日 ミラノ・スピードスケート競技場）

スピードスケートの男子マススタート決勝が21日（日本時間22日）に行われ、蟻戸一永（23＝ウェルネット）は13位に終わったが、大きな一歩を刻んだことも確かだ。

レースはオランダのヨリト・ベルフスマ（40）が中盤から大逃げを敢行し、そのまま金メダルを獲得。蟻戸も「逃げる瞬間を分かっていたので、後ろについていけなかったのが大きかった。マススタートは展開を読めた人が勝てる。力がない分、追うか迷った。自分の覚悟がなかった」とメダル争いに届かなかったことを悔やんだ。

ただ、数年前は考えられなかった大舞台だった。2021年に菅平高原での練習中に自動車事故に遭い、人生は大きく変わった。「4年前怪我した時はやっぱオリンピック考えられなかった」と振り返った蟻戸は「出場することができて、もっとスケートで頑張っていきたいなと。なんかいろんな人に見てもらえるというのもすごくうれしかった。頑張ってこの舞台で勝ちに行きたいなって感じました」と、大けがを乗り越えられたことに喜びを感じた。

男子1500メートルも1分47秒45で26位。課題もあるが、夢舞台の続きを求め、再発進していく。