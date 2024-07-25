◇ミラノ・コルティナ冬季五輪第16日 スピードスケート 女子マススタート決勝（2026年2月21日 ミラノ・スピードスケート競技場）

女子マススタート決勝が行われ、五輪ラストレースの佐藤綾乃（29＝ANA）は15位に終わり、メダル獲得を逃した。

集大成で臨んだ3度目の五輪舞台。ラストレースを終え、今後について「世界選手権のオールラウンド部門を終えてから自分の体とよく相談して、まあ4月からどうするのかゆっくり決めていきたいなと思ってます」とし、世界選手権オールラウンド部門（3月、オランダ）後に考えることを明らかにした。

「今回のオリンピックがラストとは言ってたんですけど、なんかそういうのは一切考えてなくて、ラストだからどうとかっていうのは一切なくて。とにかく今自分がやらなければいけないことに向き合ってきた」と振り返り、「オリンピックだったので、いつどんな時でもしっかり自分がするべきことっていうところに向き合って、今日もメダル獲得（のために）、最後のスプリントに向けて準備をするっていうのはしっかりやってきたので、そういうところでの悔いはないのかなと思いますね」と胸を張った。

☆佐藤 綾乃（さとう・あやの）1996年（平8）12月10日生まれ、北海道・厚岸町出身の29歳。ANA所属。3大会連続出場でチームを支える屋台骨。18年平昌大会は21歳73日の金メダリストで当時の冬季五輪日本人女子史上最年少だった。ANAの社員アスリートとして奮闘中。