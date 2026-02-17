「すげえわ」「早く日本代表で見たい」20歳FW塩貝健人がボルフスブルク加入後初ゴール!
[2.21 ブンデスリーガ第23節 ボルフスブルク 2-3 アウクスブルク]
ボルフスブルクのFW塩貝健人が21日、ホームで行われたブンデスリーガ第23節アウクスブルク戦(●2-3)で加入後初ゴールを挙げた。
塩貝は1-1の後半20分に途中出場すると、同26分にカウンターから猛烈なスプリント。ペナルティエリア右のFWモハメド・エル・アミーン・アムーラからの折り返しがやや後ろに入ったものの、倒れながら右足で押し込み、勝ち越し弾を奪った。
20歳の塩貝は今冬にNECナイメヘン(オランダ)から完全移籍。加入後5試合目でブンデスリーガ初得点を記録した。
このシーンをDAZN公式X(@DAZN_JPN)が動画で紹介。ファンから「おめでとう」「点取れる場所に走ってるのがすごい」「これ決めきれるのストライカーだな」「早く日本代表でプレーを見たい」「すげえわ」「素晴らしい」「W杯で見たい」「期待しかない」と、絶賛の声などが相次いだ。
塩貝がもたらしたリードを守り切りたいボルフスブルクだったが、終盤にまさかの2失点。2-3の逆転負けを喫し、6試合未勝利(2分4敗)となった。順位は昇降格プレーオフに回る16位と暫定1ポイント差の15位。次節は3月1日に開催され、敵地でシュツットガルトと戦う。
歴史を刻め— DAZN Japan (@DAZN_JPN) February 21, 2026
スプリントから詰め切った
塩貝健人 ブンデスリーガ初ゴール⚽️
ブンデスリーガ第23節
ヴォルフスブルク×アウクスブルク
DAZN ライブ配信中 #ブンデスリーガ #だったらDAZN pic.twitter.com/FfLQX2sMm6