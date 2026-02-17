40歳ミルナーがプレミア最多出場記録を更新!! 三笘薫フル出場のブライトン、メモリアルマッチを7試合ぶり複数得点で制す
[2.21 プレミアリーグ第27節 ブレントフォード 0-2 ブライトン]
MF三笘薫がフル出場したブライトンは21日、プレミアリーグ第27節でブレントフォードを2-0で破り、第20節以来の複数得点で勝利も7試合ぶりとなった。MFジェームズ・ミルナーは先発出場してプレミアリーグ最多出場記録を654試合に更新した。
これまでのリーグ最多出場記録はアストン・ビラやマンチェスター・シティなどでプレーしたギャレス・バリー氏が持つ653試合。40歳のミルナーはリーズに所属していた16歳のときにプレミアリーグデビューを飾り、以降はニューカッスル、アストン・ビラ、マンチェスター・C、リバプールで出場を重ねてきた。リーグ優勝を3回経験するなど活躍を続けると前節のアストン・ビラでバリー氏の記録に並び、ついに新記録を樹立した。
試合は前半16分、ブライトンの三笘が左サイドでボールを持って相手を揺さぶりペナルティエリア右手前へパス。ボールを受けたMFジャック・ヒンシェルウッドが強烈なミドルシュートを放ったがGKクィービーン・ケレハーの正面に飛んだ。
ブライトンは続く前半20分、ミルナーの浮き球をヒンシェルウッドが頭で落としたところに三笘が反応。縦に持ち運んでペナルティエリア左から左足でシュートを放ったがGKに阻まれた。同25分にはMFパスカル・グロスの横パスを三笘がペナルティエリア内から右足でダイレクトシュートしたが、ボールに勢いはなくGKにキャッチされた。
ゴールに迫るブライトンは前半30分、ミルナーのロングフィードを三笘が収めて後方のDFフェルディ・カディオールにパス。カディオールが意表を突く強烈なミドルシュートを放つと、クロスバーに当たってこぼれたボールをMFディエゴ・ゴメスが押し込んで先制に成功した。
追いかけるブレントフォードは前半45分にDFアーロン・ヒッキーが負傷交代するアクシデントに見舞われた。すると同45+1分、緊急出場したばかりのDFネイサン・コリンズがヒンシェルウッドのクロスをクリアしきれなかったところへFWダニー・ウェルベックが走り込み、ブライトンに2点目が生まれた。
後半はブライトンが久しぶりの勝利に向けてゴール前を固める展開。ブレントフォードはチャンスを作りつつもゴールネットを揺らせないまま時間が経過していった。
後半39分には三笘がウェルベックとのワンツーでゴール前に顔を出すも、ウェルベックのパスを収める前にGKに止められた。三笘は後半アディショナルタイム、左サイド深くを縦に仕掛けてファウルを誘発し、MFイェホル・ヤルモリュクのイエローカードを誘発。そのままタイムアップを迎え、ブライトンが勝利した。
