プレミアリーグ 25/26の第27節 ブレントフォードとブライトンの試合が、2月22日00:00にGtechコミュニティ・スタジアムにて行われた。

ブレントフォードはイゴーリ・チアゴ（FW）、キーン・ルイスポッター（FW）、マティアス・イエンセン（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するブライトンは三笘 薫（MF）、ダニー・ウェルベック（FW）、ディエゴ・ゴメス（MF）らが先発に名を連ねた。

30分に試合が動く。ブライトンのディエゴ・ゴメス（MF）がゴールを決めてブライトンが先制。

45分、ブレントフォードが選手交代を行う。アーロン・ヒッキー（MF）に代わりネーサン・コリンズ（DF）が出場。なお、この交代は負傷によるものとみられる。

その直後の45+1分ブライトンが追加点。ダニー・ウェルベック（FW）がゴールで0-2。さらにリードを広げる。

ここで前半が終了。0-2とブライトンがリードしてハーフタイムを迎えた。

後半に入り両チーム共に選手交代が行われたが、以降は試合は動かず、ブライトンが0-2で勝利した。

なお、ブライトンに所属する三笘 薫（MF）はフル出場した。

2026-02-22 02:10:14 更新