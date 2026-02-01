ラ・リーガ 25/26の第25節 ベティスとラヨ・バリェカノの試合が、2月22日00:15にエスタディオ・デ・ラ・カルトゥハにて行われた。

ベティスはアブデ・エザルズリ（FW）、セドリック・バカンブ（FW）、アントニ（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するラヨ・バリェカノはフラン・ペレス（MF）、ホルヘ・デフルトス（FW）、イリアス・アコマック（FW）らが先発に名を連ねた。

16分に試合が動く。ベティスのセドリック・バカンブ（FW）がゴールを決めてベティスが先制。

しかし、42分ラヨ・バリェカノが同点に追いつく。アンドレイ・ラティウ（DF）のアシストからイシ・パラソン（MF）がゴールを決めて1-1。試合は振り出しに。

ここで前半終了。1-1の同点でハーフタイムを迎えた。

後半に入り両チーム共に選手交代が行われたが、そのまま試合終了。1-1で引き分けという結果になった。

なお、ベティスは29分にパブロ・フォルナルス（MF）、45+2分にディエゴ・ジョレンテ（DF）、84分にネルソン・デオッサ（MF）、85分にディエゴ・ゴメス（DF）に、またラヨ・バリェカノは27分にノーベル・メンディ（DF）、36分にジェラール・グンバウ（MF）、63分にアルフォンソ・エスピーノ（DF）にそれぞれイエローカードが出されている。

2026-02-22 02:30:23 更新