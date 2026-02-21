◆ミラノ・コルティナ五輪 ▽スピードスケート（２１日、ミラノ・スピードスケート競技場）

男子マススタート決勝が行われ、初出場の蟻戸一永（もとなが、ウェルネット）は１３位だった。予選２組８位で、同じ日本勢の佐々木翔夢（明大）とともに決勝に進出。マススタートは同じチームの選手が２人いると、レースのポジション取りなどの戦略を仕掛けやすいとされるが、蟻戸は後方集団に入り続け、そのチャンスもなかった。

レースを終えると、「最後、メダルを取るという意味で、（力を）最後まで温存しようと思ったら、ずっと後ろにいてしまって、展開を読んで前の方に行けなかったので、本当に悔しかった」と振り返った。

小学４年から中学までは野球もやり、ポジションはセンター。そして座右の銘は「一球入魂」。初出場の五輪を終え、「個人種目も頑張りたいと思ったし、マススタートも差は感じたけどチャンスは全然ある種目だと感じた。本当にチャンスというのは誰でもいつ来るかわからない。つかむための準備をこれからもしていかないとなと感じました」と、次での“入魂”の滑りを誓っていた。

◆蟻戸 一永（ありと・もとなが）２００２年３月１８日、北海道中標津町生まれ。２３歳。６歳から競技を始める。中標津高―専大。１９年シーズン、ジュニアＷ杯３０００メートル優勝、２０年ローザンヌユース五輪１５００メートル、マススタート金メダル。２３年ワールドユニバーシティーゲームズ団体追い抜き金メダル、１５００メートルと５０００メートルで銅メダル。１７５センチ。