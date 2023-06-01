【イタリア・ミラノ２０日（日本時間２１日）発】ミラノ・コルティナ五輪のスピードスケート女子マススタート（ミラノスピードスケート競技場）決勝が行われ、佐藤綾乃（ＡＮＡ）は１５位だった。

２０１８年平昌五輪は３０００メートルで８位入賞、団体追い抜き（パシュート）では金メダルを獲得。日本女子冬季五輪史上最年少金メダリスト（当時）となった。北京五輪は１５００メートルで４位、マススタート８位と個人２種目で入賞。しかし、北京五輪後のインタビューでは現役続行について「いや、どうですかね…」と迷いを口にしていた。それでも「美帆さんと一緒に練習をしたいという思いがあった」とエース・高木美帆（ＴＯＫＩＯインカラミ）らが在籍する「ｔｅａｍ ＧＯＬＤ」（チーム ゴールド）に身を置く決断を下した。

かねて佐藤は今大会を１つのゴールに設定。今季は「『どこで、どうやりたいか』と自分の中で何回も考えた結果として『ｔｅａｍ ＧＯＬＤ』で納得するまでやることが自分にとってもすごくいい」と覚悟を持って氷上に立った。

今大会は団体追い抜きで銅メダルを獲得。３大会連続メダリストとなるも、満足はしていなかった。「もちろん一番いい色のメダルを取りたい気持ちが最初にある。また一つひとつのレースで満足感というか達成感を強く感じたいと思っているので『自分がここまでスケートをやってきてよかったな』『強くいられたな』と思えるようなレースがしたい」と決意を述べていた。

この日は予選１組で首位通過を決めたが、決勝ではライバルとの駆け引きに屈した。「どんな形の五輪でも楽しむことが大前提。とにかく悔いのないように」。最後にスパート合戦で敗れはしたものの、すべてを出し尽くした。