ブンデスリーガ 25/26の第23節 ウォルフスブルクとアウクスブルクの試合が、2月21日23:30にフォルクスワーゲン・アレーナにて行われた。

ウォルフスブルクはモハメド・アムーラ（FW）、マティアス・スバンベリ（MF）、ロブロ・マイエル（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するアウクスブルクはロドリゴ・リベイロ（FW）、アレクシ・クロードモーリス（FW）、メルト・ケミュール（MF）らが先発に名を連ねた。なお、ウォルフスブルクに所属する塩貝 健人（FW）はベンチからのスタートとなった。

前半終了間際にスコアが動く。41分に試合が動く。ウォルフスブルクのクリスティアン・エリクセン（MF）のアシストからヤニック・ゲルハルト（MF）がヘディングシュートを決めてウォルフスブルクが先制。

ここで前半が終了。1-0とウォルフスブルクがリードしてハーフタイムを迎えた。

58分、アウクスブルクが選手交代を行う。メルト・ケミュール（MF）からファビアン・リーダー（MF）に交代した。

59分アウクスブルクが同点に追いつく。アレクシ・クロードモーリス（FW）のアシストからロドリゴ・リベイロ（FW）がゴールを決めて1-1。試合は振り出しに。

65分、ウォルフスブルクは同時に2人を交代。ロブロ・マイエル（MF）、マティアス・スバンベリ（MF）に代わり塩貝 健人（FW）、ケビン・パレデス（MF）がピッチに入る。

69分、アウクスブルクは同時に2人を交代。アンノア・マッセンゴ（MF）、ディミトリス・ジャンヌリス（DF）に代わりエルビス・レジュベツァイ（MF）、マリウス・ボルフ（MF）がピッチに入る。

71分ウォルフスブルクが逆転。モハメド・アムーラ（FW）のアシストから塩貝 健人（FW）がゴールを決めて2-1と逆転する。

81分、アウクスブルクは同時に2人を交代。ロドリゴ・リベイロ（FW）、ロビン・フェラウアー（DF）に代わりミヒャエル・グレゴリッチュ（FW）、Ogundu Uchenna（FW）がピッチに入る。

82分、ウォルフスブルクが選手交代を行う。モハメド・アムーラ（FW）からジェナン・ペイチノビッチ（FW）に交代した。

後半終了間際の87分アウクスブルクのミヒャエル・グレゴリッチュ（FW）がPKを決めて2-2に追いつく。

さらに90+4分アウクスブルクが逆転。エルビス・レジュベツァイ（MF）がゴールを決めて2-3と逆転する。

その後もウォルフスブルクの選手交代が行われたが以降は試合は動かず、アウクスブルクが2-3で勝利した。

なお、ウォルフスブルクに所属する塩貝 健人（FW）は65分から交代で出場した。71分にゴールを決めた。

