ブレントフォード戦で奮闘した三笘。(C)Getty Images

写真拡大

　現地２月21日に開催されたプレミアリーグの第27節で、三笘薫を擁する14位のブライトンが７位のブレントフォードと敵地で対戦した。

　プレミアリーグではここ13試合で１勝６分け６敗、６戦未勝利と不調のブライトンは、三笘を４−３−３の左ウイングで先発起用した。

　最初のチャンスはその日本代表アタッカーが起点となる。16分、左サイドから仕掛けて中央へパス。ヒンシェルウッドがミドルを放つもGKケレハーにセーブされる。

　20分には、ペナルティエリア内でパスを受けた三笘が持ち込んでシュート。決定機だったが、ケレハーに身体でブロックされる。

　25分にも三笘に好機が訪れるも、力のないシュートでGKにキャッチされた。

　それでも30分、先制に成功する。左サイドでサイドチェンジのパスを収めた三笘が２人を引きつけて、カドゥオールへパス。トルコ代表左SBのミドルはクロスバーに直撃したものの、こぼれ球をMFゴメスが左足でゴールに流し込んだ。
 
　さらに、前半アディショナルタイム１分、右サイドからのクロスを相手DFがクリアミス。ゴール前にいたFWウェルベックが難なく決めて、追加点を奪う。

　後半はブレントフォードにボールを握られ、押し込まれる展開が続いたものの、安定した守備でゴールを割らせない。

　84分には三笘がウェルベックとのワンツーからチャンスを作りかけるも、相手ディフェンスに阻止される。

　終盤の猛攻も凌いたブライトンが、このまま２−０で快勝。７試合ぶりの勝利を挙げ、暗いトンネルを脱出した。

　なお、三笘はフル出場を果たしている。

構成●サッカーダイジェストWeb編集部

【動画】三笘が起点となったブライトンの先制弾

 