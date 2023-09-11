◇ミラノ・コルティナ冬季五輪第16日 スピードスケート 女子マススタート1回戦（2026年2月21日 ミラノ・スピードスケート競技場）

女子マススタート1回戦が行われ、堀川桃香（22＝富士急）は2組12位に終わり、上位8人が進む決勝に進めなかった。

「悔しい結果になってしまった」とレースを振り返った堀川。「自分の力を全て出し切れた」としながらも、「世界との差を感じた」と心境を明かした。

8周目、12周目とペースを上げてポイントを狙ったが、思うように獲れず苦しい展開。「途中のポイント獲りに行くプラン。思ったより速い展開で、思ったようなレースできなかった」と唇をかんだ。

団体追い抜きでは銅メダルを獲得。「パシュートは準決勝であと少しで負けた。本当に悔しい思いになった」と振り返り、「メダルは支えてくれた家族に恩返しできた」と胸を張った。

女子長距離界の新エースで、今季から高木の「チーム・ゴールド」に合流。チームは解散になるが、「来年からチームどうなるか分からない。チームにかかわらず、自分で努力してまたこの舞台に戻ってきたい」と前を向いた。