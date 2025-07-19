◇イングランド・プレミアリーグ第27節 ブライトン2ー0ブレントフォード（2026年2月21日 ロンドン）

サッカー日本代表で、ブライトンのMF三笘薫（28）は11日、敵地でのアストンビラ戦に先発出場。直接得点には絡めなかったがフル出場して2ー0の勝利に貢献。リーグ戦7試合ぶりの白星を飾った。

三笘はリーグ戦7試合連続のスタメン出場。40歳の元イングランド代表MFミルナーも先発起用され、プレミアリーグ新記録となる654試合出場という大記録を達成した。

試合は前半30分、三笘からのパスを受けたDFカドゥオールが右足で豪快ミドル。シュートは惜しくも左ポストに阻まれたが、こぼれ球をMFディエゴゴメスが詰め先制弾。前半アディショナルタイムにはFWウェルベックが追加点。1月3日のバーンリー戦（○2ー0）以来となるリーグ戦7試合ぶりの白星を手にした。

この日も中盤左サイドでプレーした三笘は前半20分、味方との好連係からゴール前に抜けだし左足シュートを放ったが相手GKに防がれ得点ならず。直接得点には絡めなかったがフル出場して久々の勝ち点3に貢献した。