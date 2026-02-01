パドレスのクレイグ・スタメン監督が21日（日本時間22日）、メディア取材に対応し、左脚付け根の張りを訴えたパドレス・松井裕樹投手（30）について語った。

指揮官は「松井は今日スローイングをする予定だったと思う」と明かし「内転筋の状態で日々様子を見ているところです。昨日説明したのと同じような状況ですね」と松井の現状を伝えた。

また「彼がメディアの皆さんと話すときに、WBCに向けた現在の状態についてアップデートがあると思います」と語った。

松井は19日（同20日）、今キャンプ初のライブBP（実戦形式の打撃練習）に登板したが、21球を投げた時点で異変を訴えて緊急降板。20日（同21日）は明るい表情で「元気ではないです」とジョークめかしていたが、22、25日（同23、26日）に予定されていたオープン戦登板を回避することが決まった。

WBC出場について、スタメン監督は「投げられるだけの健康な状態になるには厳しい道のりになる。出られるかはクエスチョンだ。彼自身が決断しなければいけない」と辞退の可能性に触れていた。