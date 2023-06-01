ウクライナ東部の前線地域で激しい戦闘が続く中、住民たちが故郷を追われ、避難生活で心の病を患う人も増えています。福井桜子記者のリポートです。

私たちは、今週、東部ドネツク州から西部リビウに避難した住民を訪ねました。

カテリーナさん

「村全体が完全に破壊され、家はひとつも残っていません。もちろん帰りたいけど、行くところがない。言葉になりません。思い出すと、つらい、つらい」

ウクライナではいま、侵攻により国内で避難生活を送る人の数が、370万人にまでのぼっています。4年という長い避難生活で、心の病を患う人も増えています。

国境なき医師団・心理士

「あなたの好きな香り。どんなものが思い浮かびますか？」

ポリーナさん

「雨の匂いが大好きです。最高の香り。それはもう存在しませんが。雨上がりの家の近くの匂いです」

生まれ育ったふるさとの街は、いまはロシア軍の手に渡っています。

ポリーナさん

「私は全く避難したくありませんでした。私たちの家は何も残っていません」

故郷を失ったことに苦しむ中、去年の夏、避難先の家にミサイルが着弾しました。

ポリーナさん

「空襲警報が始まると、手足がしびれるようになって。 この恐怖を自分でコントロールできなくなりました」

PTSD（＝心的外傷後ストレス障害）を発症し、去年の秋から治療を受けています。

ポリーナさん

「（戦争が）1分でも早く、一刻も早く終わってほしいです。すべてが再建されて、私の家がもと通りになって、いつかそこに帰りたいです」

増え続ける避難者をどう支えていくのか。ウクライナは多くの課題に直面しています。